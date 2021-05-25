معسكر دولي لِمشروع كرة القدم من أجل الصداقة

في عطلتَين من عطلات شهر ماي الحالي، التقى المشاركون الصِّغار في الموسم التاسع من مشروع كرة القدم من أجل الصداقة.

ويتمثل المشروع في برنامج اجتماعي دولي للأطفال من “غازبروم”، وذلك على منصّة رقمية على الإنترنت في معسكر الصداقة الدولي. وفيها تشاركوا في ورش عمل مختلفة موضوعها الرياضة والترابط الاجتماعي.

وقد اتخذ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 عامًا من أكثر من 200 دولة – شعار “توحيد الأصدقاء – توحيد العالم”، وفي ضوئه تبادلوا الأفكار حول القيم التسعة لمشروع كرة القدم من أجل الصداقة: وهي الصداقة والمساواة والعدل والصحة والسلام والإخلاص والانتصار والتقاليد والشرف. وقد تسنّى للأطفال أن يعقدوا صداقات ويتعارفوا على نحو أفضل، بغض النظر عن بلدهم الأصلي وجنسهم وعرقهم ولغتهم، ورغم الجائحة التي تُلقي بظلالها على الجميع والحدود المغلقة، وذلك خلال الأحداث المقامة عبر الإنترنت في أيام الـ 15 والـ 16 والـ 22 والـ 23 من ماي الحالي.

وخلال ورش العمل، التي أدارها مشرفون بالغون، كتب الأطفال مقالات تتناول مواضيع تهمهم، من جملة موضوعات إنشائية أخرى، وسجلوا مقاطع فيديو عن مساهمتهم في حماية البيئة، وناقشوا موضوع المساواة بين الجنسين في الرياضة. وفي واحدة من ورش عمل القيَم التسعة التي تمثل جزءًا من معسكر الصداقة الدولي، طُلب من الأطفال صياغة تعريفهم الخاص لمصطلح الصداقة ورواية قصتهم الشخصية حول هذا الموضوع.

وفي معسكر الصداقة الدولي استعد الأطفال بتوجيه من المدربين المتمرسين لبطولة العالم لكرة القدم من أجل الصداقة 2021، التي سُتقام بصيغة رقمية (عبر الإنترنت) في لعبة محاكاة متعددة اللاعبين لكرة القدم الدولية، ويشارك فيها 32 فريقًا من فرق الصداقة بلاعبين من أكثر من 200 دولة. وستُقام مباريات التصفيات في ثماني مجموعات يومي 24 و 25 ماي، على أن يكون النهائي في 29 ماي.

نبذة حول كرة القدم من أجل الصداقة

نشأ المشروع منذ عام 2013، وتقوم على تنظيمه شركة “غازبروم”، ويمول من قِبل UEFF، وFIFA، وUNO. في مواسم اللعب الثمانية الماضية شارك في البرنامج حوالي 15 ألف طفل ومراهقٍ من 211 دولة ومنطقة. وفي عام 2020 أقيمت “كرة القدم من أجل الصداقة” للمرة الأولى على الإنترنت وعلى منصة رقمية صُممت خصيصًا لها.