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الجزائر

  معسكر.. منع إقامة الأعراس والجنائز لمواجهة تفشي كورونا  

الشروق أونلاين
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  معسكر.. منع إقامة الأعراس والجنائز لمواجهة تفشي كورونا  

قرر والي ولاية معسكر منع إقامة الأعراس والجنائز عبر إقليم الولاية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ونشرت مصالح ولاية معسكر، السبت، بيانا أكدت فيه أنه في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا وبعد الارتفاع المحسوس في الإصابات على مستوى الولاية تقرر منع إقامة حفلات الأعراس و الجنائز على مستوى الولاية.

ودعا والي الولاية في البيان المواطنين إلى تفهم الوضعية الوبائية والالتزام بالتدابير الاحترازية لتفادي تزايد عدد الإصابات وتدهور الوضع الصحي.

 وأكد البيان أن أي مخالف لهذه التعليمات سيتعرض لاجراءات قانونية صارمة لاسيما ما تعلق  بالمتابعة القضائية  بتعريض حياة أشخاص للخطر.

معسكر

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