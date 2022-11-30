معلق ألماني يعتذر بعد سخريته من الثوب القطري

قدم المعلق الألماني ساندرو فاغنر اعتذاره، بعد سخريته من الثوب القطري، والذي وصفه خلال مباراة ألمانيا وإسبانيا، برداء الحمام.

واعتقد المعلق الألماني بقناة “زد دي إف” الألمانية، أن المشجعين الألمان يتواجدون بقوة في المدرجات عند رؤيته اللون الأبيض، قبل أن يقول: ” فقط لأدرك أنها رداء الحمام القطري”.

وأثار تعليق اللاعب السابق الألماني، موجة غضب، على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع القناة الألمانية إلى تقديم اعتذارها للجماهير، في بيان لها.

وقالت : ” تصريحات ساندرو فاغنر أدلى بها للأسف خلال مرحلة انفعالية من المباراة..ليس مسموح له قول ذلك، وسنتحدث عن الأمر”.

ومن جهته اعتذر ساندرو فاغنر، عن وصفه الثوب القطري برداء الحمام، وقال: “كانت ملاحظة غير ملائمة، ومن الأفضل ألا أقولها، إذا شعر أي شخص بالإهانة، آسف هذا لم يكن في نيتي”.