معلق مغربي في “بين سبورت” يتحوّل إلى ناطق باسم المخزن

استغل المعلق المغربي في قنوات بين سبورت، جواد بدة، تعليقه على مباراة الكاميرون والكونغو، من كأس إفريقيا للمحليين لينفث سمومه ضد الجزائر، متقمصا دور الناطق باسم رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع.

وشدّ المعلق المغربي، الانتباه، خلال تعليقه على مباراة الكاميرون والكونغو، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، بممارسته الكذب والتضليل، والتباكي على منتخب بلاده، وفي المقابل العمل على تقزيم الشان، ومهاجمة الجزائر.

وحاول المعلق المغربي، بشتى الطرق خلال تعليقه على المباراة، التقليل من شأن النسخة التي تحتضنها الجزائر، وفي المقابل رسم صورة كبيرة للمنتخب المغربي الذي رفض التنقل إلى الجزائر.

ويرى ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، أن المعلّق المغربي بدة، رفقة المسؤول في “بين سبورت” الإخبارية، محمد عمور اختطفا منبرا إعلاميا، من خلال استخدامه في مهاجمة شان الجزائر.

كما أظهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عديد الأخبار الكاذبة، التي تم نشرها، من طرف بين سبورت الإخبارية، مثل غياب المنتخب الكاميروني عن شان الجزائر.

كما نشرت تغريدة عن تنديد الكاف بتصريحات سياسية في حفل افتتاح شان الجزائر، قبل أن تقوم بحذفها، في وقت أكدت فيه الهيئة الكروية الإفريقية، على فتح تحقيق، ولم ترد كلمة التنديد إطلاقا، في بيان “الكاف”.

وطالب معلقون، القناة القطرية، باتخاذ إجراءات في حق المعلق جواد بدة ومحمد عمور، بسبب عملهما بشتى الطرق على استغلال المنبر الإعلامي لخدمة المخزن المغربي.