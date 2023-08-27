معلمة تجبر تلاميذ على القيام بهذا الفعل ضد طالب مسلم

تعهدت السلطات الهندية باتخاذ إجراءات فورية بعد أن أمرت معلمة تلاميذها بصفع زميلهم المسلم بالتناوب، ما أثار غضبا كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتُظهر لقطات الحادث، معلمة في مدرسة خاصة في ولاية أوتار براديش، وهي تجبر الطلاب بضرب تلميذ بالغ من العمر 7 سنوات، لأنه أخطأ في جدول الضرب.

وقد سمع شهود عيان المعلمة الهندوسية وهي تقول لتلاميذها “لماذا تضربوه بخفة؟ اضربوه بقوة” بينما كان الصبي يبكي.

وعقب الحادثة، تعهد والد الضحية رفع دعوى لدى الشرطة في منطقة مظفرناجار، فيما تعهدت السلطات الهندية باتخاذ إجراءات عاجلة بحق المعلمة.

من جانبها، خرجت المدرّسة التي ظهرت في المقطع، لتبرر ما حدث، بأنها مقعدة ولا تستطيع النهوض لذلك طلبت من التلاميذ ضرب زميلهم نيابة عنها.

من جهة أخرى، جماعات حقوقية إن جرائم الكراهية والعنف ضد الأقلية المسلمة الكبيرة في الهند آخذة في الارتفاع منذ تولى رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي منصبه في عام 2014.