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معلمة تطلب تعويضا بـ 40 مليون دولار لهذا السبب

جواهر الشروق
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معلمة تطلب تعويضا بـ 40 مليون دولار لهذا السبب
وكالات
المعلمة "آبي زويرنر"

رفعت معلمة أمريكية، دعوى قضائية تطلب فيها تعويضا قدره 40 مليون دولار من مسؤولي المدرسة بعد تعرضها لإطلاق نار من طرف تلميذ.

أُصيبت “آبي زويرنر” (25 سنة)، معلمة الصف الأول برصاصة في يدها وصدرها، بينما كانت تجلس على طاولة القراءة في القسم، ورغم ذلك حاولت حماية تلاميذها قبل أن تطلب النجدة.

أمضت “آبي “ما يقرب من أسبوعين في المستشفى، وخضعت لأربع عمليات جراحية.

وحسب ما جاء في الشكوى، قام الطفل بأخذ هاتف معلمته وحطمه على الأرض قبل يومين من حادث إطلاق النار عليها، حيث تم إيقافه عن الدراسة ليوم واحد.

وقال محامو “زويرنر” إن الجميع يعرفون أن الصبي “لديه تاريخ من العنف العشوائي” في المدرسة والمنزل، حيث قام العام الماضي بخنق مدرسة رياض الأطفال.

وذكرت الدعوى أن مسؤولي المدرسة أبعدوا الطفل الذي أطلق النار على معلمته وأرسلوه إلى مدرسة أخرى لبقية العام، لكنهم سمحوا له بالعودة للصف الأول في خريف 2022.

وتضيف الدعوى أن الصبي كان يطارد زملاءه في جميع أنحاء الملعب بحزام في محاولة لجلدهم، وكان يلعن الموظفين والمعلمين.

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