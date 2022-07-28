معلمة فلسطينية تتلقى 6 رصاصات أمام بناتها الثلاث

قتلت معلمة فلسطينية، الأربعاء، من طرف شخص ملثم في ساحة منزل والدها في مدينة اللد، وأمام بناتها الثلاث.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن رباب أبو صيام ذات الـ 30 سنة تعرضت لإطلاق 6 رصاصات، 3 منها أصابت رأسها، و3 أخرى استقرت في جسدها.

ووثقت كاميرات المراقبة جريمة القتل، حيث وصلت سيارة بيضاء إلى شارع “بن يهودا” الذي تقيم فيه عائلة أبو صيام في مدينة اللد في الداخل الفلسطيني، وترجّل منها شخص مثلم وأطلق الننر على الضحية ثم عاد إلى السيارة وفر هاربا، وفق موقع” عرب 48″.

وقال والد الضحية محمد أبوصيام، إن أصغر بناتها الثلاثة كانت تجلس على ركبتيها بجوار أمها تمامًا لحظة إصابتها بالرصاص.

ووفقا للمعلومات التي استقتها “عرب 48” رفضت عائلة أبو صيام أن تسمح لابنتها بالإقامة في ملجأ للنساء المعنفات بسبب التهديدات التي وصلتها، وأسكنتها في منزل بمنطقة النقب.

ونُقل عن والد الضحية أن ضابطا في الشرطة حذّره، يوم الجمعة، قائلا بأن “ابنتك في خطر شديد، ويجب ألا تعود إلى اللد”، غير أنه فوجئ هو أسرته، بحضور الضحية التي عبرت عن رغبتها في رؤية بناتها الثلاث، وقتلت خلال ذلك، بعد أن أوصت أهلها برعاية بناتها.

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