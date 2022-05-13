معلمة مصرية يرافقها 20 حارسا شخصيا..ما القصة؟!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لمعلمة مصرية يرافقها 20 حارسا شخصيا يتمتعون ببنية قوية.

ولم يجد نشطاء التواصل تفسيرا لهذا التصرف، وتساءلوا إن كانت المعلمة تريد حماية نفسها، أم أنها استعانت بالحراس الشخصيين بغرض الاستعراض والتفاخر؟.

وتبين من خلال تقرب ” العربية. نت” من المعلمة أسماء عيد، التي تقيم في جنوب الجيزة، أنها أعلنت لطلابها في مادة الأحياء، أنها ستقدم لهم شرحا للنقاط الصعبة من خلال مسرحية كوميدية تؤدى على مسرح في قلب القاهرة، فاستحسن الطلبة هذه الخطوة، سيما وأنها مجانية.

واضطرت المعلمة المصرية أن تستعين بـ حراس شخصيين بسبب العدد الكبير من الطلاب الراغبين في حضور المسرحية خاصة وأنهم يسكنون في مناطق بعيدة، وفي نفس الوقت أرادت أن تطمئن العائلات على أبنائها، وأن تمنع حدوث أعمال شغب خلال عرض المسرحية من طرف الطلاب المشاغبين الذين قد يخيفهم تواجد حراس مفتولي العضلات في المكان.

وأكدت أسماء عيد لـ” العربية” أن الحراس الذين رافقوها لم يحصلوا على مقابل مالي لأنهم يتدربون في قاعة رياضية تعود ملكيتها لزوجها، وقد جاءوا معها مجاملة، فيما استمتع الطلاب واستفادوا من العرض المسرحي الذي شرح النقاط الصعبة في مادة الأحياء.