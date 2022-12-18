معلمة ميسي تبعث رسالة مؤثرة إلى قائد “التانغو” قبل نهائي المونديال

أرسلت مونيكا دومينا، معلمة الأسطورة ليونيل ميسي، في مدرسة لاس هيراس، رسالة إلى قائد منتخب الأرجنتين، قبل نهائي كأس العالم قطر 2022.

وقالت مونيكا، في رسالتها عبر إذاعة “سوبر ديبورتيفو” الأرجنتينية‏: “لا أصدق أنني من علمت هذا الفتى القراءة والكتابة، أردت حققا رؤيته وقلت سأكتب له خطابا، وآمل أن يصل إليه”.

وأضافت: “أريد أن أراه لأنني وصلت إلي مرحلة سيئة، وصحتي ليست بأفضل أحوالها، وقبل أن أموت أريد أن أعانقه”.

وأشارت مونيكا إلى إنها على اتصال بأحد أقارب ميسي، لكنها لا تريد إزعاجه: “ابن عمه يتصل بي دائما عندما يكون “ليو” في “روزاريو”، ويسألني إذا كنت أريد أن أذهب إلى المنزل لألقي التحية، لكنني أشعر بالحرج”.

وتابعت: ” ولكن الآن إذا جاء، سأذهب لرؤيته على الفور وأتمنى أن يخرج إلى الباب لاستقبالي”.

وجاء في نص الرسالة، كذلك: “شكرا لك على السماح لي بالشعور بالفخر لكوني جزء من حياتك، شكرًا لك على منحنا السعادة خلال تلك الأوقات الحزينة، ولأنك عرفت كيف تأخذ فريقك إلى ما هو عليه الآن، رؤيتك سعيدًا هي سعادتي، كل التوفيق، نحن نحبك”.