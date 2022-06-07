معلومات تنشر لأول مرة حول مسؤولية ديغول عن مجازر 17 أكتوبر

كان شارل ديغول على علم بكلّ حيثيات جريمة الدولة التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية ضد المهاجرين الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 بقلب عاصمتها باريس.

هذا ما كشف عنه موقع “ميديا بارت” الاستقصائي في فرنسا. بعد اطلاعه على وثائق سريّة للرئاسة الفرنسية في حقبة دوغول.

الوثائق التي اطلّع عليها “ميديا بارت” تكشف عن “مسؤولية الرئيس دوغول عن المجزرة، التي لا تزال تشكّل وصمة عار في تاريخ البلاد”، حسب وصف الموقع ذاته.

وجاء في تقرير “ميديا بارت”:”دوغول كان مطلّعا على كل شيئ، بشأن جريمة الدولة التي وقعت في باريس. حتى أنّه طلب كتابيا أن يعاقب المتسبّبون في المجزرة”.

“لكن الجريمة بقيت إلى غاية اليوم، من دون أيّ عقاب سياسي، ولا قضائي”، يضيف تقرير الصحيفة.

ماكرون تذكّر ضحايا النازية ونسي فظائع 8 ماي 1945 بالجزائر

تمثّل ذكرى 8 ماي 1945 بالنسبة لإيمانويل ماكرون، تاريخ تحرّر أوروبا من الفاشية. لكن يبدو أن الرئيس الفرنسي يتناسى ما ارتكبته بلاده في ذات التاريخ ضدّ الشعب الجزائري.

ماكرون نشر مساء الأحد 9 ماي 2022، تغريدة على تويتر يقول فيها: “في 8 ماي 1945، تحرّرت أوروبا من الفاشية. ومن مآس إنسانية فظيعة”.

ومن دون أن يشير إلى فظاعة ما ارتكبته فرنسا الاستعمارية بتاريخ 8 ماي 1945، ضدّ عشرات الآلاف من المتظاهرين المدنيين في الجزائر. قارن ماكرون أحداث الأربعينات بالأزمة الأوكرانية.

وتابع الرئيس الفرنسي في تغريدته:”بعد 77 عاما، أصبح السلام في قارّتنا على المحّك. بسبب روسيا، التي قرّرت أن تعتدي وتغزو بلدا مستقلا هو أوكرانيا”.

وقال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في كلمته بمناسبة إحياء ذكرى مجازر 8 ماي، إنّ ما عرفه الجزائريون في ذلك التاريخ “يشهد على مجازر بشعة، لا يمكن أن يطويها النسيان”.

وأضاف:”ستظل (ذكرى 8 ماي) محفورة بمآسيها الـمروعة في الذاكرة الوطنية، وفي المرجعية التاريخية التي أسس لها نضال شعبنا الأبي ضد ظلم الاستعمار”.