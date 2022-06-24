معلومات حول دخول ابنة جمال عبد الناصر نادي المليارديرات تهز مصر

كشفت خدمة تقصي صحة الأخبار باللغة العربية بوكالة ” فرنس برس” حقيقة الخبر الذي تم تداوله حول الثروة الهائلة التي تمتلكها ابنة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.

وقالت الوكالة، إن الخبر الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، والذي نسب لصحيفة ” المصري اليوم” ومفاده أن هدى عبد الناصر تملك ثروة تقدر بمليار دولار، لا أساس له من الصحة، وأن الصحيفة لم تنشر خبرا من هذا النوع وليس هناك مصدر أو موقع رسمي تطرق لهذا الأمر.

ونشرت بعض الصفحات الالكترونية صورة توحي بأنها من إحدى المنصات الإلكترونية لجريدة ” المصري اليوم” وجاء في الخبر أن ” هدى عبد الناصر تقترب من نادي المليار بثروة تقدر بـ 980 مليون دولار”.

وتفاعل الكثير من رواد الشبكات الاجتماعية مع هذا الخبر وحقق مئات المشاركات في الأيام الماضية.

وأشارت خدمة تقصي الأخبار في ” فرنس براس” أن التفتيش على هذا الخبر لم يرشد إلى أي أثر له على أي مصدر، باستثناء ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

في المقابل، يُرشد البحث إلى تقارير أصدرتها منصّات متخصّصة في الردّ على الأخبار المضلّلة، على غرار منصّة “متصدقش” المصريّة، نفت صحّة هذه المنشورات.

ونفت صحيفة المصري اليوم، ما تم تداوله حول ثروة هدى عبد الناصر، وقالت الصحيفة إنها “لم تنشر أي تقرير من أي نوع يتضمّن معلومات شخصية حول السيدة هدى عبد الناصر”.

جدير بالذكر، أن هدى، هي الابنة الصغرى للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، ولديها اهتمامات في الكتابة والسياسية، وتعمل أستاذة جامعية وكاتبة وعضو في مجلس الشيوخ المصري، وليس لديها علاقة حاليا بالتجارة والإعمال بخلاف أشقائها، ولا وجود لإسمها ضمن قوائم الأثرياء حول العالم.