كشف خبراء في مجال الصحة، معلومات خطيرة عن العصائر الطبيعية، بعد مراقبة استهلاكها بصورة منتظمة لفترة محددة من الزمن.

وبحسب التقارير الإخبارية الواردة في هذا الشأن، فقد شدّد مختصون على ضرورة الابتعاد عن المشروبات المحلاة بالسكر، بل حتى الطبيعية أكدوا أنها مضرة بالصحة، وتزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان بنسبة 22 في المئة بناء على دراسة أجراها علماء فرنسيون عام 2019.

وقام الأخصائيون بمراقبة معدل الاستهلاك اليومي للمشروبات السكرية أو التي تحتوي على مواد تحلية اصطناعية بمشاركة 101257 شخصا، متوسط ​​عمرهم 42 عامًا باستخدام استبيانات طعام خاصة مصممة لحساب استهلاك 3.3 ألف منتج مختلف.

وأظهرت نتائج الدراسة أن العصائر الطبيعية تحتوي على 10 غرامات من السكر لكل 100 مليلتر وبالتالي فهي تزيد من احتمال تطور الأورام الخبيثة في المستقبل، بما في ذلك سرطان الثدي والبروستاتا والقولون والمستقيم.

وبين العلماء أن استهلاك المشروبات مع السكر المضاف يزيد خطر الإصابة بأي نوع من السرطان بنسبة 18 في المئة، وسرطان الثدي بنسبة 22 في المئة.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بضرورة الحد من تناول السكر يوميا إلى أقل من عشرة في المائة من مجموع ما يتناولونه من السعرات الحرارية.

يذكر أن استهلاك المشروبات السكرية عالمياً زاد خلال العقود القليلة الماضية ما يرتبط بالبدانة، التي تزيد بدورها خطر الإصابة بالسرطان.

وتعد العصائر الطازجة طريقة رائعة للحصول على الفيتامينات والمعادن الأساسية في النظام الغذائي، حيث إنها مليئة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في تعزيز الصحة وتقديم مجموعة متنوعة من الفوائد، لكن يوصى بالحذر من الإفراط في استهلاكها.