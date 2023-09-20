معلومات عن القرية الوردية التي مسحت من الخريطة الليبية!
كشفت صحف ليبية عن الاختفاء الكامل لمنطقة شهيرة تسمى “القرية الوردية”، كانت قد جرفتها سيول إعصار دانيال بأبنيتها وسكانها وحيواناتها.
وقالت تقارير إخبارية إن مواطنين ليبيين أطلقوا نداءات استغاثة لمعرفة مصير 500 شخص يقطنون بالقرية الوردية، الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب غرب مدينة البيضاء.
الوردية ابيدت بالكامل…
جميع الطرق المؤدية اليها تدمرت ولا أي معلومات حتى اللحظة عن ما حدث ويحدث داخلها…
أختفت منازل سكانها بينما تتعلق جثثهم في الأوديه والشعاب المحيطة بها…#اغيثوا_برقة#الوردية https://t.co/I7kx8cWrTH pic.twitter.com/Y3qt87rQUT
— ولٱدة (@mona9ze) September 13, 2023
ومحت الفيضانات الكارثية التي حلت بليبيا منذ أكثر من أسبوع، كل معالم القرية، وصار المكان مهجورا بعد أن كان يضج بالحياة.
يذكر أن الوردية تقع في الجبل الأخضر غرب مدينة البيضاء بنحو 30 كيلومترا في الطريق الرابط إلى مدينة المرج، ويوم 10 سبتمبر الجاري دخلت العاصفة دانيال شرق ليبيا، واجتاحت السيول القرية ما أدى إلى انهيار الطريق الرابط بينها وبين الجبل الأخضر.
#الوردية
قبل وبعد#درنة #سوسة_تستغيث #إعصار_دانيال #انقذوا_الشرق_الليبي #ليبيا_تستغيث pic.twitter.com/DqBZMj0jkS
— Bilal Adnan (@B_T_Al) September 18, 2023
تشتهر قرية الوردية ببيع أجود أنواع العسل الطبيعي واللبن وأعشاب الجبل الطبيعية من زعتر وورق تفاح، وبحسب ما أعلنت غرفة الطوارئ للهلال الأحمر في البيضاء، فإن القرية مسحت بالكامل ولا أثر لها.
الوردية قبل الحادثة
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كانت مشهوره ببيع العسل الوطني و الاعشاب الطبيعية جرفها السيل و لم يعد هناك أي حياة إلى الآن 💔💔💔💔 pic.twitter.com/UHaV9A6OGG
— SËŔĠÏØ (@serggiovic) September 13, 2023
وتسببت العاصفة دانيال في مقتل 11 ألفا و300 شخص وفقدان أكثر من 10 آلاف وفق إحصاءات جمعية الهلال الأحمر والأمم المتحدة عن ضحايا فيضانات ليبيا، حيث قال رئيس غرفة الطوارئ بمصلحة الطرق والجسور، حسين سويدان، إن نسبة الأضرار في البنية التحتية في المناطق المنكوبة تقدر بنحو 70%.