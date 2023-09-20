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لا مباني ولا سكان ولا حتى حيوانات

معلومات عن القرية الوردية التي مسحت من الخريطة الليبية!

الشروق أونلاين
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معلومات عن القرية الوردية التي مسحت من الخريطة الليبية!
وكالات
القرية الوردية، الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب غرب مدينة البيضاء

كشفت صحف ليبية عن الاختفاء الكامل لمنطقة شهيرة تسمى “القرية الوردية”، كانت قد جرفتها سيول إعصار دانيال بأبنيتها وسكانها وحيواناتها.

وقالت تقارير إخبارية إن مواطنين ليبيين أطلقوا نداءات استغاثة لمعرفة مصير 500 شخص يقطنون بالقرية الوردية، الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب غرب مدينة البيضاء.

ومحت الفيضانات الكارثية التي حلت بليبيا منذ أكثر من أسبوع، كل معالم القرية، وصار المكان مهجورا بعد أن كان يضج بالحياة.

يذكر أن الوردية تقع في الجبل الأخضر غرب مدينة البيضاء بنحو 30 كيلومترا في الطريق الرابط إلى مدينة المرج، ويوم 10 سبتمبر الجاري دخلت العاصفة دانيال شرق ليبيا، واجتاحت السيول القرية ما أدى إلى انهيار الطريق الرابط بينها وبين الجبل الأخضر.

تشتهر قرية الوردية ببيع أجود أنواع العسل الطبيعي واللبن وأعشاب الجبل الطبيعية من زعتر وورق تفاح، وبحسب ما أعلنت غرفة الطوارئ للهلال الأحمر في البيضاء، فإن القرية مسحت بالكامل ولا أثر لها.

وتسببت العاصفة دانيال في مقتل 11 ألفا و300 شخص وفقدان أكثر من 10 آلاف وفق إحصاءات جمعية الهلال الأحمر والأمم المتحدة عن ضحايا فيضانات ليبيا، حيث قال رئيس غرفة الطوارئ بمصلحة الطرق والجسور، حسين سويدان، إن نسبة الأضرار في البنية التحتية في المناطق المنكوبة تقدر بنحو 70%.

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