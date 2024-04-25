معلومات غير سارة لمدمني الوجبات السريعة

غالبا ما تكون الوجبات السريعة فقيرة من الناحية الغذائية وتحتوي على سعرات حرارية عالية مما يؤثر سلبا على الصحة على المدى القصير والطويل.

خلصت العديد من الدراسات إلى أن المحتوى المفرط من الملح والأحماض الدهنية غير المشبعة المرتبطة بالأكل السريع يؤدي إلى الاصابةبالكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لموقع medicalnewstoday.

ماهي التأثيرات قصيرة المدى؟

ارتفاع نسبة السكر في الدم

تتحلل الوجبات السريعة بسرعة، مما يسبب ارتفاعا سريعا في نسبة السكر في الدم بسبب الكربوهيدرات المكررة والسكر المضاف.

هذا بدوره يؤدي إلى زيادة كبيرة بشكل غير طبيعي في الأنسولين، الأمر الذي يتسبب في انخفاض نسبة السكر في الدم مما يسبب شعور الناس بالتعب.

ضغط الدم

أثبتت دراسة طبية أجريت عام 2016 أن تناول مستويات عالية من الملح يمكن أن يؤثر فورا على الأداء السليم للأوعية الدموية للشخص،كما أن تناول الصوديوم الزائد يرتبط باحتباس السوائل.

زيادة الالتهاب

كشفت دراسة أجريت عام 2015 أن وجبة سريعة واحدة تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة تزيد من التهاب مجرى الهواء لدى الأفراد المصابين بالربو، حيث يعمل هذا الالتهاب كمحفز لنوبات الربو.

التأثير على تناول المغذيات

لا تحتوي هذه الوجبات عادة على الفواكه والخضروات الطازجة،وهذا يعني صعوبة الوصول إلى الكمية اليومية الموصى بها والتي لا تقل عن 5 حصص.

الأكل بشراهة

لا يحتاج هذا النوع من الطعام إلى الكثير من المضغ، ولذلك فهو ينشط مراكز المكافأة في الدماغ بشكل سريع.

يعمل هذا المزيج على تدريب الحنك على تفضيل هذه الأطعمة عالية المعالجة والمحفزة للغاية ويقلل من رغبة الشخص في تناول الأطعمة الطازجة الكاملة.

التهاب المعدة

تم ربط الأكل السريع بالتهاب المعدة التآكلي، وهو التهاب يؤدي إلى تآكل بطانة المعدة، مما يسبب فواصل سطحية أو تقرحات عميقة في بعض الأحيان، بحسب موقع cleaneatingmag.

التأثيرات طويلة المدى

الجهاز الهضمي

العديد من الوجبات السريعة تحتوي على نسبة منخفضة للغاية من الألياف، يربط الأطباء الأنظمة الغذائية منخفضة الألياف بزيادة خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي.

المناعة والالتهابات

أشار الباحثون إلى أن النظام الغذائي السريع يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الالتهاب، وانخفاض السيطرة على العدوى، وارتفاع معدلات السرطان، وزيادة خطر الإصابة بأمراض الحساسية والالتهابات الذاتية.

الذاكرة والتعلم

تشير ورقة بحثية صدرت عام 2020 إلى وجود صلة بين الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكربوهيدرات البسيطة، وانخفاض القدرة على الذاكرة والتعلم.

هذا النوع من النظام الغذائي قد يزيد أيضا من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ومرض باركنسون.

تأثير الصحة العقلية

تناول الكثير من الوجبات السريعة يمكن أن يؤثر أيضا على الصحة العقلية للفرد ويجعله أكثر عرضة للاكتئابوالقلق، وفقا لموقع medicalnewstoday.

كيفية التوقف عن تناول الوجبات السريعة

شرب الماء

في بعض الأحيان، قد يخبرك جسمك أنك تشتهي الوجبات السريعة عندما تشعر بالعطش فقط، لذلك اشرب الماء، للتخلص من هذه الرغبة.

يمكن للماء أيضا تقليل شهيتك وفقدان الوزن كمايسمح لجسمك بتجديد السوائل المفقودة.

تناول الفواكه

حاول تناول تفاحة أو أي فاكهة أخرى بدلا من تناول برجر، لن يقتصر الأمر على التخلص من الأطعمة المصنعة غير الصحية فحسب، بل ستمنح جسمك أيضا طعاما صحيا وطبيعيا مليئا بالفيتامينات والمعادن.

توقف عن زيارة المطاعم

لإزالة الوجبة السريعة من نظامك الغذائي، حاول تقليل زياراتك إلى مرة واحدة فقط في الأسبوع إلى المطاعم، ثم انتقل سريعا إلى التوقف عن تناول الوجبات السريعة لمدة شهر.

تناول المزيد من البروتين

يمكن للبروتين أن يشعرك بالشيع لفترة أطول، مثل الأسماك والبقوليات، ومنتجات الاجبان مثل الحليب والجبن، البيض والدواجن، الخضروات والمكسرات.

تجنب تجويع نفسك

لا تنتظر أن تأكل حتى تتضور جوعا، إذا كنت في هذه الحالة بالفعل، فسوف ترغب في البحث عن شيء سريع ومريح، حسب موقع onepercentbetter.