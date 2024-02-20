معلومات مهمة ينبغي معرفتها قبل شراء زيت الزيتون!

يتمتع زيت الزيتون بالعديد من الفوائد الصحية، لكن الحصول عليها يعتمد على مدى جودته، وإذا ما كان أصليا أو مغشوشا.

ووفقا لصحيفة ديلي إكسبريس فقد أوصت خبيرة تغذية بريطانية بضرورة الطهي بزيت الزيتون لخفض نسبة الكوليسترول في الدم، حيث يعتبر هذا الزيت رائعًا لدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

وقالت لوسيا ستانسبي، إن زيت الزيتون من الزيوت الصحية الرئيسية في النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، والذي يُعرف بأنه نظام غذائي رائع لدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

وأضافت لوسيا: “تساعد الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون على خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة [الكوليسترول الضار]، بينما تعمل مضادات الأكسدة الموجودة فيه على تقليل الالتهاب.

وأشارت إلى أن زيت الزيتون يخفض ضغط الدم، ويدعم صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، وهو أمر بالغ الأهمية لصحة القلب.

علامات مهمة

الحصول على فوائد زيت الزيتون يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك كيفية حصاد الزيتون ومعالجته وظروف تخزين المنتج، وفقا لتقرير نشرته شبكة “سي إن إن” الأميركية.

وقال الأستاذ المساعد في الإحصاء الحيوي في كلية ييل للصحة العامة بولاية كونيتيكت، تاسوس كيرياكيدس: “إن الفوائد الصحية تأتي من مجموعة متنوعة من العوامل أو المكونات الموجودة في زيت الزيتون”.

وأضاف كيرياكيدس أن الزيت المصنوع من الزيتون الأخضر الذي يتم حصاده بلطف قبل نضوجه كاملا هو الأفضل؛ لأنه يحتوي على تركيز أعلى من المكونات الصحية.

كما أن مدى سرعة عملية تحويل الزيتون من مرحلة الحصاد إلى معالجته وتحويله إلى زيت، هو الخطوة الحاسمة التالية لإبقاء الفوائد الصحية.

وقال كيرياكيدس: “بعض الشركات لديها مطاحن خاصة بها لإجراء عملية المعالجة، حيث يمكنها في غضون ساعتين أخذ الثمرة من الأشجار ووضعها في المطحنة والحصول على المنتج”.

وهذا الإجراء، وفقا لـ”سي إن إن”، يقلل من خطر أكسدة الزيتون أو تخميره بسبب بقائه لفترة طويلة بعد الحصاد.

واستطرد كيرياكيدس قائلا، إنه لا ينبغي أن يكون هناك فترة زمنية أكثر من بضعة أيام بين مواعيد الحصاد والتجهيز. وقال الخبراء إن كيفية معالجة الزيت هي أحد أكبر العوامل التي تحدد مدى صحة هذا المنتج.

ويعتبر زيت الزيتون البكر الممتاز هو المنتج الأكثر صحة؛ لأنه يتم عصره باردا لمرة واحدة فقط دون اللجوء لدرجات حرارة عالية أو مذيبات كيماوية.

ومع تزايد شعبية استهلاك زيت الزيتون من أجل الفوائد الصحية، قامت بعض الشركات بوضع هذه التفاصيل مباشرة على ملصقات المنتجات.

وتحتوي بعض الملصقات على رمز الاستجابة السريعة (بار كود) الذي يمكنك مسحه من كاميرا الهاتف الذكي لقراءة تلك المعلومات.

ويُنصح بالبحث عن مواعيد الحصاد والمعالجة والتعبئة والتاريخ “الأفضل” بين المنتجات، للحصول على الزيت الطازج.

كذلك، يعد تخزين زيت الزيتون بعد التعبئة في بيئة باردة وفي زجاجة داكنة اللون أمرا بالغ الأهمية.

وقال كيرياكيدس: “إذا رأيت في متجر البقالة زيت زيتون بكر ممتاز مخزنا على الرف العلوي بالقرب من الأضواء الساطعة الكبيرة، فهذه علامة غير جيدة”.

وأضاف: “لن أشتري هذا الزيت، لأنني أعلم أنه كان موجودا هناك، وقد تعرض للحرارة بالفعل”.

من جانبها، قالت الدكتورة سيلينا وانغ، وهي أستاذة بجامعة كاليفورنيا، إن المركبات الموجودة في زيت الزيتون تتحلل بمرور الوقت، خاصة إذا تم تخزينها في بيئة حارة، أو تعرضت للضوء أو الهواء.

كيف تفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش؟

الزيت الزيتون الأصلي مواصفات لابد أن تعرفها وهي التي تحدد جودته وإذا كان أصلياً أم لا وهي:

– الزيت الزيتون رائحة قوية، يمكن تمييزها عن أي رائحة أخرى، وهي قوية بالحد الذي يمكن أن تشمّه عند قيامك بفرك حبة زيتون ناضجة في يدك.

– يكون لون زيت الزيتون مائل إلى اللون الأخضر عندما يكون قد عُصر حديثا وبعد ذلك يصبح مائلاً إلى اللون الأصفر الفاتح، إذا كان الزيت ليس بهاذين اللونين فلن يكون زيتاً أصليا.

– من المعروف أن الزيت بعد عصره وتعبئته، فإنه تترسب بعض الشوائب في القاع، وهذا طبيعي في حال أن الشوائب ترسبت بشكل بطيء، وبعد وقت طويل، أما إذا ترسبت الشوائب في وقت سريع يعني ذلك أن الزيت ليس أصلياً.

– يمكن فحص الزيت عن طريق تذوقه وفحص درجة الحموضة، فإن كانت الحموضة عالية فهذا يعني أن الزيت غير أصلي ورديء، أما إن كانت الحموضة قليلة ويجب أن لا تتعدى الواحد بالمئة فهذا يعني أنه زيت أصلي وجودته عالية.

– يتم كذلك فحص الزيت عن طريق لمسه، فمن المعروف أن زيت الزيتون الأصلي في ملمسه لزوجة أكبر من أي نوع آخر من الزيوت الأخرى.

– زيت الزيتون الأصلي يبقى محتفظاً بطعمه لمدة طويلة دون أن يتغير، ويبقى على قيمته الغذائية وفيتاميناته الطبيعية مدة تخزينه، وأيضاً يبقى محتفظا برائحته القوية على المدى البعيد، دون ذلك يكون زيتاً غير أصليا.

إن أردت القيام بتجربة لمعرفة الزيت الأصلي من الزيت غير الأًصلي، عليك وضع كمية من الزيت في كوب، ووضع هذا الكوب في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين، وبعد مرور هذا الوقت أخرج الكوب فإن رأيت أن لونه تغير للأبيض الناصع وأنه تجمد بشكل كامل وأصبح قاسيا فهذا يعني أنه زيت أصليا وذو جودة عالية، أما إذا كان لونه مائل للأصفر ويبقى سائلا ولم يتجمد فهذا يعني أنه غير أصلي.