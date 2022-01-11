معلومات هامّة تخصّ “الخضر” والبطولة الإفريقية

أثناء كلّ منافسة كبيرة مثل كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم، يشتعل الجدل خارج أسوار المنشآت الرياضية.

ويدور الجدل في الغالب حول معايير تحديد المنتخبات المتأهّلة، بعد إسدال ستار دور المجموعات، أو ضبط ترتيبها بِدقّة. وأيضا حول هُوِّية المنافس في الدور ثمن النهائي.

وفي النسخة الـ 33 لِكأس أمم إفريقيا الجارية أطوارها بِالكاميرون، قسّمت “الكاف” المنتخبات الـ 24 إلى 6 أفواج مناصفة. وبعد 3 جولات من دور المجموعات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج إلى الدور ثمن النهائي، وتلحق بهم المنتخبات الأربعة التي حازت أفضل رتبة ثالثة.

الفوج الأوّل: الكاميرون، بوركينا فاسو، جزر الرأس الأخضر، إثيوبيا.

الفوج الثاني: السنيغال، غينيا كوناكري، زيمبابوي، مالاوي.

الفوج الثالث: المغرب، غانا، الغابون، جزر القمر.

الفوج الرابع: نيجيريا، مصر، السودان، غينيا بيساو.

الفوج الخامس: الجزائر، كوت ديفوار، غينيا الاستوائية، سيراليون.

الفوج السادس: تونس، مالي، موريتانيا، غامبيا.

ولكن ما العمل في حال تعادل منتخبَين في فوج واحد، من حيث رصيد النقاط عند نهاية دور المجموعات؟ وكيف يُفصل بينهما لِتحديد الرّتبة والفريق المُتأهّل مِن المُودّع للبطولة؟

1- يُلجأ إلى مقياس نتيجة المباراة وجها لِوجه بين المنتخبَين.

2- فارق الأهداف في كل مقابلات دور المجموعات (كم سجّل وكم تلقّت شباكه).

3- أحسن هجوم في دور المجموعات.

4- تقوم لجنة تنظيم “الكان” التابعة لـ “الكاف” بِسحب القرعة.

وماذا لو تعادل أكثر من منتخبَين في فوج واحد من حيث رصيد النقاط؟

1- صاحب أكبر رصيد من النقاط في المقابلات التي جمعت المنتخبات الثلاثة مع بعضها البعض.

2- أحسن فارق أهداف في مقابلات المنتخبات الثلاثة مع بعضها البعض.

3- أحسن هجوم في مقابلات المنتخبات الثلاثة مع بعضها البعض.

4- فارق الأهداف في كلّ مقابلات دور المجموعات.

5- أحسن هجوم في كل مقابلات دور المجموعات.

6- تقوم لجنة تنظيم “الكان” التابعة لـ “الكاف” بِسحب القرعة.

ويُلاحظ هنا حذف معيار “الرّوح الرياضية” أو “اللّعب النظيف” أو “الانضباط”، المُتمثّل في احتساب البطاقات الصفراء والحمراء. وهو مقياس كان يُعمل به في نسخ سابقة، كما برز بِقوة في منافسة كأس العرب بِقطر في ديسمبر الماضي (تحديد الرائد والوصيف بين منتخبَي الجزائر ومصر).

وماهي معايير تحديد المنتخبات الأربعة صاحبة أحسن رتبة ثالثة من أصل ستّة منتخبات؟

1- أكبر عدد من النقاط في دور المجموعات.

2- فارق الأهداف في كلّ مقابلات دور المجموعات.

3- أحسن هجوم في دور المجموعات.

4- تقوم لجنة تنظيم “الكان” التابعة لـ “الكاف” بِسحب القرعة.

وكيف هو الأمر مع العقوبات مثل الإنذار والطرد؟

تُلغى كلّ البطاقات الصفراء الخاصة بِمرحلة المجموعات، عندما يصل المنتخب إلى الدور ثمن النهائي، بِشرط أن يكون اللاعب قد تلقّى إنذارا واحدا فقط في ثلاث مقابلات.

أمّا إذا نال بطاقتَين صفراوَين – مثلا – في الجولة الأولى والثالثة، فلن يلعب مباراة الدور ثمن النهائي، والأمر ذاته في حال تلقّي بطاقة صفراء في الجولتَين الثانية والثالثة من دور المجموعات. مثلما لا يُشارك اللاعب المطرود في دور المجموعات إذا كانت عقوبته تمتدّ حتى ربع النهائي أو أبعد من هذه المحطّة. كأن ينال بطاقة حمراء في الجولة الثانية من دور المجموعات، وتعاقبه لجنة الانضباط بِالإيقاف لِمدّة مقابلتَين. أو يُطرد في الجولة الثالثة، ويُعاقب بِالإيقاف لِمباراة واحدة. وبِأسلوب أكثر توضيح، لن يستفيد من هذا “العفو” سوى مَن تلقّى إنذارا واحدا فقط. فضلا عن ذلك، فإن الإنذارات انطلاقا من ثمن النهائي (بداية مرحلة الاقصاء المباشر) تبقى سارية المفعول، ولن تُحذف. فمثلا إذا تلقّى اللاعب بطاقة صفراء في ثمن النهائي وأخرى في نصف النهائي، فلن يلعب المباراة النهائية.

ومَنْ هو منافس المنتخب الوطني الجزائري في حال بلوغ أشبال جمال بلماضي الدور ثمن النهائي؟

1- في حال تصدّر “الخضر” ريادة الفوج الخامس، فسيُواجهون صاحب المركز الثاني في الفوج الرابع (لاحظ الجدول أعلاه).

2- في حال تموقع “الخضر” في المركز الثاني، فسيُواجهون متصدّر ترتيب الفوج السادس.

3- إذا تأهّل “الخضر” عن طريق أفضل مركز ثالث، فسيُواجهون إمّا: متصدّر ترتيب الفوج الأوّل، أو متزعّم لائحة المجموعة الرابعة.

ويجدر التذكير، بِأن المعايير والضوابط التي تحدّثنا عنها في هذا التقرير، سنّها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في تاريخ سابق، خصّيصا لـ “كان” الكاميرون 2022.