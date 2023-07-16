معلومات هامّة لِمَن يرغب في خلافة زفيزف

محمد روراوة يُدلي بِصوته في انتخابات رئاسة "الفاف"، شهر جويلية من عام 2022.

يُفترض أن تُجرى انتخابات رئاسة اتحاد الكرة الجزائري، في ظرف لا يتجاوز الـ 60 يوما من الآن. هكذا تقول لوائح الهيئة.

وبِصرف النظر عن المسؤول الذي سيُعوّض سلفه جهيد زفيزف، فإن الوافد الجديد إلى المبنى الكروي لِدالي إبراهيم، مُطالب بِمُراعاة هذه المُعطيات:

– عهدته تدوم إلى غاية ربيع 2025، الفترة المرادفة لِنحو سنة ونصف السنة فقط، ذلك أن الولاية الواحدة مدّتها 4 سنوات، وكلّا من الرئيسَين السابقَين لـ “الفاف” شرف الدين عمارة وجهيد زفيزف مكثا في منصبَيهما مدّة عام فقط.

– يُمكن للرئيس الجديد لـ “الفاف” الترشّح بعدها لِعهدة ثانية بِأربع سنوات، وستكون الأخيرة. وهو أمر ينطبق على كل زملائه في الاتحاديات الرياضية الأخرى، بِقرار من وزارة الشباب والرياضة، يقضي بِأن لا تتجاوز ولاية رئيس الاتحادية حدود العهدة الثانية، مع تحديد المدّة بِأربع سنوات للولاية.

– وجوب حيازة المُترشّح منصب العضوية في الجمعية العامّة لـ “الفاف” (كان عددهم 109 في آخر استحقاق).

– حيازة الجنسية الجزائرية.

– العمر لا يقلّ عن 30 سنة.

– التمتّع بِالحقوق المدنية.

– عدم التعرّض لِعقوبة طويلة الأمد من قبل “الفاف”.

– الالتزام بِتسديد الاشتراكات في “الفاف”.

– أن يحوز المُترشّح مستوى تعليميا جامعيا، أو تقلّد منصبا ساميا في القطاع العمومي أو الخاص.

– يكون قد شغل منصبا رياضيا لِمدّة 5 أعوام مُتتالية، سواء على مستوى الأندية أو المعاهد الرياضية.

– الالتزام بِالتكيّف مع لوائح “الفاف”.

– وجوب احترامه للمسؤولين الرياضيين المُتطوّعين المُنتخبين.

– الإقامة بِصفة دائمة في الجزائر.

تُرفض ملفّات كلّ مِن:

– الأعضاء المنتخبون في الهيئات الكروية، الذين استقالوا من مناصبهم دون تقديم سبب وجيه (تفسير مُقنع). ويُستثنى من ذلك: المرض، تعيين في منصب خارج الوطن، ارتباطات انتخابية أو سياسية.

– الأعضاء في اتحاد الكرة الذين غابوا عن الجمعيات العامّة العادية لـ “الفاف”، في النسخ الثلاث الأخيرة، التي سبقت عقد الجمعية العامّة الانتخابية.

– الأعضاء في الهيئات الكروية الذين انتهت مهامهم (العهدة)، دون استلام “تبرئة الذمّة” (عدم المصادقة على التقريرَين الأدبي والمالي) في آخر اجتماع للجمعية العامّة.