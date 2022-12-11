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معلومة حول إشراف الداعية عثمان الخميس على مسابقة للقرآن بليبيا تحدث ضجة

الشروق أونلاين
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معلومة حول إشراف الداعية عثمان الخميس على مسابقة للقرآن بليبيا تحدث ضجة
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تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يدّعي أن الشيخ الكويتي عثمان الخميس، أحد رجال الدين السلفيين البارزين في العالم العربي حاليًا، سيشرف على مسابقة دولية في ليبيا لحفظ القرآن. 

جاء في المنشورات المتداولة خصوصاً على صفحات ليبية أن الشيخ عثمان الخميس يُجري “زيارة قريبة إلى العاصمة (الليبيّة) طرابلس للإشراف على مسابقة ليبيا الدولية لحفظ القرآن”.

وأضافت منشورات أن عثمان الخميس أعلن هذا الخبر في تغريدة على موقع تويتر.

وعثمان الخميس رجل دين مسلم سُنّي على المنهج السلفيّ، تنتشر مقاطعه المصوّرة، التي تتضمّن دروساً دينيّة أو جدالات مع مذاهب إسلاميّة أخرى، على نطاق واسع على مواقع التواصل العربيّة.

حقيقة الخبر

لكن صحافيي وكالة فرانس برس في ليبيا استبعدوا صحّة هذا الخبر، لكون هيئة الأوقاف والزكاة لا توجّه دعوات مماثلة لرجال دين غير ليبيين.

من جهة أخرى، لا يمكن العثور على أي أثر لهذا الخبر في أي موقع موثوق أو مصدر مُعتبر، ولا أثر للخبر على صفحة تويتر العائدة للشيخ الخميس.

إضافة إلى ذلك، نفى مسؤول في الأوقاف الليبيّة صحّة هذه المنشورات.

وقال في منشور على موقع فيسبوك “مثل هذه الأخبار لحريّ بكل ليبي متمسّك بالدين والقرآن الكريم التأكد منها قبل نقلها”.

المصدر: فرانس برس

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