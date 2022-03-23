20 سنة سجنا نافذا ضد 5 أشخاص اعتدوا على معلّمات في برج باجي مختار

أصدر مجلس قضاء أدرار الأربعاء، حكما بإدانة 5 أشخاص بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا. بعد أن حوكموا بتهمة الاعتداء على معلّمات في برج باجي مختار.

القضية تعود إلى منتصف شهر ماي من العام الماضي. عندما تعرضت 9 معلّمات في برج باجي مختار، إلى الاعتداء بعد اقتحام سكنّهن الوظيفي. من طرف المتّهمين الذين كانوا يحملون السلاح الأبيض.

وأصيبت ضحايا الاعتداء بعدّة جروح متفاوتة الخطورة. كما تمّ السطو على بعض ممتلكاتهنّ. وأثارت الحادثة استياء بين السكان وفي الأوساط الإعلامية على المستويين المحلي والوطني.