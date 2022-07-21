معمرة سعودية تثير التعاطف باحتفاظها بصورة ابنها 30 سنة

عبّر الكثير من السعوديين عن تعاطفهم مع معمّرة مازالت تحتفظ بصورة ابنها الذي توفي قبل ثلاثة عقود.

ورغم أن أم يحي تبلغ من العمر 100 سنة، إلا أنها مازالت تتمتع بذاكرة قوية، ولا تزال تعيش على ذكرى ابنها الوحيد الذي كان جنديا في حفر الباطن وتوفي قبل 30 سنة، وفق موقع “العربية .نت “.

وظهرت الأم الرؤوم في مقطع فيديو مؤثر وهي تقول: “الحمد لله على ما أعطاني الله .. وأنا راضية بما رزقني الله”.

وخلال حديث أم يحيى مع محاورها في المقطع الذي انتشر على نطاق واسع، سألت أم يحيى عن صورة معلقة في صدر المنزل، لمن هذه الصورة؟ فقالت أم يحيى: “الصورة حقة ولدي، الله يجعله بالجنة، بجاه السميع العليم”.

ووفاء لابنها، تقوم أم يحي التي تعتبر من النساء المعمرات في قرية الزبنة بمنطقة عسير، بمسح صورة ابنها بقطعة قماش نظيفة كل يوم لتحافظ عليها، وتقول حول ذلك:” ترونها صورة، لكنها هني في قلبي صورته في قلبي”.