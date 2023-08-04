معمرة سعودية تلتحق بالدراسة في سن 110 لتحقيق هذا الهدف

استطاعت معمرة سعودية أن تحقق حلمها في الدراسة، حيث التحقت بفصول محو الأمية رغم أن عمرها تجاوز القرن، وذلك بهدف تعلم أمور دينها.

يتعلق الأمر بمسنة تدعى نوضاء القحطاني تبلغ من العمر 110 أعوام، لم تر أي ما نع في مواصلة دراستها من خلال الحملة الصيفية لمحو الأمية.

ونشرت إدارة تعليم محافظة بيشة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” كلمات معبرة عن القحطاني التي أعلنت التحدي والتحقت بالدراسة بالأمواه بتعليم بيشة، وعلقت:”جهود متفانية كان نتاجها مثمرا”.

وقال محمد مسفر الكحلاء القحطاني ابن السيدة: “تعيش والدتي في الأمواه أحد المراكز التابعة لمنطقة عسير( جنوب غرب) المملكة، وقد تم تسجيلها في صيف هذا العام للدراسة، وشعرت والدتي بالسعادة لهذه الفرصة للتعليم، والتي حرصت عليها لتعلم أمور دينها”.

وأضاف أن والدته “شاركت زميلاتها من كبيرات السن متعة التعلم والعلم، حيث تعود من الدرس وهي تشعر بالسعادة، وتقوم بالكتابة وقراءة القرآن، وتثمن لحكومتنا الرشيدة هذه الفرصة“.