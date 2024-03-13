معمرة يفوق عمرها المائة عام في قبضة الشرطة لهذا السبب!

تداولت مواقع وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي خبر إلقاء الشرطة الإيطالية القبض على سائقة معمرة ومتهورة يفوق عمرها المائة عام.

وبحسب ما أفادت التقارير الإخبارية فقد أوقفت الشرطة واحدة من أكبر المخالفين لقواعد المرور سنا في إيطاليا، حيث كانت تقود سيارتها بسرعة لافتة للانتباه، ولا تحمل رخصة وبدون تأمين أيضا!

وتم إيقاف المرأة المسنة، المولودة في عام 1920، وهي تقود سيارتها في وسط بلدة بوندينو الإيطالية الصغيرة في الشمال خلال منتصف الليل، حسبما ذكرت السلطات يوم الثلاثاء.

ولفتت المرأة انتباه الشرطة لها لأنها كانت تقود بسرعة وتمر بشكل متكرر عبر الشوارع نفسها في حوالي الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي.

وخلال الفحص، اكتشفت دورية الشرطة أن رخصة القيادة الخاصة بها انتهت صلاحيتها منذ عامين. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن لدى السيدة العجوز تأمين على سيارتها. ونتيجة لذلك، تم حجز السيارة ونقلها بواسطة شاحنة قطر.

وتم نقل المرأة إلى منزلها بواسطة الشرطة. ووفقا لأقوالها، كانت قد انطلقت لزيارة أصدقاء لها خارج المدينة.

وتقع بوندينو في منطقة إميليا رومانيا ويبلغ عدد سكانها حوالي 15 ألف نسمة.