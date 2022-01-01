معنويات مرتفعة لِبن رحمة قبل “كان” الكاميرون

ساهم اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مساء السبت، في فوز ثمين لِفريقه وست هام على المضيف نادي كريستال بالاس.

وانتصر فريق وست هام في هذه المباراة بِنتيجة (2-3)، لِحساب الجولة الـ 21 من عمر البطولة الإنجليزية.

وقدّم المهاجم بن رحمة تمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 22، حوّلها زميله الجمايكي مايكل أنطونيو إلى هدف.

ورفع سعيد بن رحمة رصيده إلى 4 تمريرات حاسمة بِزيّ نادي “المطارق” في منافسة “البريمرليغ” للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 4 تمريرات حاسمة و8 أهداف، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2021-2022.

واستُبدل بن رحمة في الدقيقة الـ 71، وحينها كان فريقه وست هام مُتقدّما في النتيجة بِثلاثية نظيفة.

وكاد الفريق المحلّي كريستال بالاس يُعادل كفّة النتيجة بعد خروج بن رحمة، بِدليل أنه سجّل هدفَين في الدقيقتَين الـ 83 والـ 90.

وبات فريق وست هام بعد هذا الانتصار، يجمع 34 نقطة في المركز الـ 5. ويشغل نادي كريستال بالاس الرّتبة الـ 11 بِرصيد 23 نقطة.

وعلى غرار مواطنه رياض محرز، يُسافر سعيد بن رحمة إلى قطر، ويلتحق بِتربّص المنتخب الوطني الجزائري، تأهّبا لِمواجهة غانا ودّيا هناك الأربعاء المقبل. في إطار استعداداتهما لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، التي يُرفع ستارها بِالكاميرون في الـ 9 من جانفي الحالي.

ويخوض فريق وست هام مواجهته القادمة في الـ 9 من جانفي الحالي، فيما تنتهي مهلة “الفيفا” للأندية بِالاحتفاظ بِلاعبيها الأفارقة هذا الإثنين. وهو ما يسمح لِسعيد بن رحمة بِمغادرة إنجلترا نحو قطر بعد مواجهة كريستال بالاس.