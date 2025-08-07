معنى أن تتمرّغ فوق فراش النّعيم.. ثمّ تُفلس أو تُسجَن

الحارس الاحتياطي لِألمانيا أمام الجزائر.. فقير أم محتال؟

حكم القضاء الألماني، الخميس، على حارس المرمى الدولي المتقاعد لِمنتخب “المانشافت” آيكه إيمل، بِالسجن لِمدة سنتَين وشهرَين.

وكان آيكه إيميل (64 سنة) يشغل منصب حارس مرمى احتياطي أوّل لِزميله الأساسي هيرالد شوماخر، لمّا واجه منتخب ألمانيا الغربية نظيره الجزائري في كأس العالم 1982 بِإسبانيا.

واستنادا إلى تقرير نشرته صحيفة “بيلد” الألمانية، الخميس، فإن آيكه إيمل واجه تهم الاحتيال. وأوضحت أنه اقترض مبالغ مالية بِقيمة 34327 أورو، دون إعادتها إلى أصحابها. ناهيك عن استلامه أموال تذاكر لِمقابلات في بطولة أمم أوروبا (لم تذكر تاريخ الدورة)، دون تسليم البطاقات لِزبائنه المتفرّجين.

ووفقا للمصدر، فإن دفاع آيكه إيمل، تدخّل ونفى بِشدّة أن يكون موكّله رجلا محتالا، مناشدا العدالة بِمراعاة وضعيته الاجتماعية “البئيسة”. وأصدر بيانا بِهذا الصدد يقول فيه: “يشعر السيد إيمل بِخجل شديد ممّا يُناقش هنا في قاعة المحكمة اليوم. إنه يعيش على الكفاف. هذه الحقيقة معروفة علنا منذ سنوات”.

واستنادا إلى الصحيفة المذكورة أعلاه، كان آيكه إيمل قد أعلن في سنة 2008 إفلاسه، وادّعى أنه يعيش على الإعانات.

وتُشبه الوضعية الاجتماعية لِآيكه إيمل، ما مرّ به مواطنه وزميله أندرياس بريمه، مسجّل الهدف الوحيد والثمين في النهائي ضد الأرجنتين، والذي سمح لِمنتخب ألمانيا بِإحراز كأس العالم 1990 بِإيطاليا. حيث ساءت أحواله، وأفلس، حتى أن شركة محلّية “صغيرة” لِتنظيف المراحيض عرضت عليه فرصة عمل. علما أن بريمه فارق الحياة في مطلع سنة 2024، عن عمر ناهز 63 سنة. كما سار مواطنهما وأسطورة التنس سابقا بوريس بيكر (57 سنة) على دربَيهما، وأفلس بِدوره، وزُجّ به في غياهب السجن بِالعاصمة البريطانية لندن سنة 2022، ومكث هناك 8 أشهر.