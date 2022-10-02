معن بشور: هذه خلفية لائحة أعضاء الكونغرس ضد الجزائر

دعا القوى الحية للأمة والعالم لمناهضة هذه الضغوط

قال المفكر العربي معن بشور أن ما سمي لائحة في الكونغرس الأمريكي ضد شراء الجزائر سلاحا روسيا، هي في الحقيقة غطاء لمنعها من لعب دور متزايد إقليميا ودوليا لكنها حسبه حملة لن تفلح في مسعاها.

ونشر بشور وهو رئسس مركز تواصل ومؤسس المنتدى القمي العربي بيان تضامن مع الجزائر تحت عنوان “لا للحملة المشبوهة في الكونغرس الأميركي ضد الجزائر”.

وجاء في البيان “في الكونغرس الأميركي حملة يقودها بعض الأعضاء لفرض عقوبات على الجزائر بذريعة عقدها صفقة شراء أسلحة من روسيا بينها طائرات سوخوي 57 المتطورة…الحملة التي بدأت قبل شهرين عبر عضو واحد توسعت لتشمل أمس الأول 27عضوا”. وأضاف : وتهدف إلى ممارسة ضغوط على الجزائر بحجة تعاونها مع روسيا لكنها في حقيقتها تهدف إللى منع الجزائر من لعب دور متزايد عربيا واسلاميا وأفريقيا وامميا.

وأوضح: لكن واشنطن تدرك تماما أن الجزائر بشعبها و جيشها وأحوالها ليست من النوع الذي يرضخ لمثل هذه الضغوط والاملاءات الاستعمارية …وان قيادتها حريصة على لعب دور متوازن في الصراعات الدولية.

ودعا معن بشور: القوى الحية في أمتنا العربية والإسلامية وفي القارة الأفريقية وعلى مدى العالم لاوسع تحركات مناهضة لهذه الضغوط الأميركية والوقوف صفا واحدا خلف الجزائر شعبا وجيشا وقيادة في مواجهة هذه الضغوط.