معهد ألماني يحذّر من ظهور “أمراض غريبة” بسبب تغيّر المناخ

حذّر رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات لوتار فيلر، من احتمال ظهور أمراض غريبة في ألمانيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة بفعل تغيّر المناخ.

وقال فيلر في تصريح لوسائل إعلام محلية إنّ “تغيّر المناخ في ألمانيا أدى إلى توسع الموائل الحيوية للبعوض والقراد”. موضحا أنّ “أنواعا من البعوض والقراد يمكنها أن تنقل مسببات أمراض بكتيرية وفيروسية”.

وأضاف المتحدث أن مسبّبات الأمراض التي ينقلها البعوض يمكن أن تكون فيروسات زيكا، أو حمى الضنك. قبل أن يتابع:”من الممكن أيضًا عودة الملاريا”.

وأكد فيلر أن معهد روبرت كوخ يسعى لتوعية الأطباء في ألمانيا بضرورة الاستعداد لمواجهة هذه الأمراض، بعد الارتفاع الذي تعرفه درجات الحرارة في البلاد.

إجلاء مئات الأشخاص في ألمانيا بعد اندلاع حريق مهول

وفي 19 جوان 2022، أجلت السلطات الألمانية نحو 700 شخص من مساكنهم، قرب العاصمة برلين، بعد اندلاع حريق مهول، امتدّ على مساحة 100 هكتار.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، عن متحدث باسم منطقة بوتسدام، فقد تمّ إخلاء “ثلاثة أحياء في مدينة تريوينبرايتزن، الواقعة في براندنبورغ قرب برلين”.

وقالت سلطات البلدة في نداء إلى المواطنين:”نطلب من جميع السكان مغادرة منازلهم”، حسب ذات المصادر.

مصرع 11 رضيعا في حريق بمستشفى في السنغال

وفي 26 ماي 2022، لقي 11 رضيعا مصرعهم في حريق اندلع في مستشفى حديث الإنشاء، بمدينة تيفاواني في غرب السنغال. حسب ما أعلن رئيس البلاد ماكي سال.

وقال سال في تغريدة على تويتر:”لقد علمت للتوّ بأسى عميق، بأن 11 رضيعا قد لقوا حتفهم في حريق بقسم حديثي الولادة في المستشفى العمومي في تيفاواني”.

من جهته أعلن ديمبا ديوب، رئيس بلدية المدينة أنه “تم إنقاذ ثلاثة رضع”. وبحسب دوب فإن “الحريق نجم عن شرارة كهربائية، حيث امتدت النيران بسرعة كبيرة”.