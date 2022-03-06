معهد العالم العربي يكرّم رائدة الراي في الجزائر

في حفل بعنوان "الوريثات.. تكريم للشيخة الرميتي"

يكرّم هذا الثلاثاء معهد العالم العربي في باريس مغنية الراي الراحلة الشيخة الريميتي في تظاهرة تحت عنوان “الوريثات، تكريم للشيخة الريميتي” وهذا احتفاء بعيد المرأة المصادف للثامن من مارس.

وستعرف التظاهرة اعتلاء والرباعي الشيخة حجيلة، وسعاد عسلة، وسميرة براهمية ونوال بن كريم منصة المعهد عرفنا بما قدمته الراحلة لأغنية الراي، حيث نجحت رغم بساطة ثقافتها لإيصال صوت الهامش إلى القاعات العالمية وتوفيت الشيخة الريميتي في 15 ماي 2006 بفرنسا، بعد أيام من حفلتها الشهيرة التي رافقت فيها الشاب خالد والشاب عبدو والشاب خلاص بباريس.

عودة الريميتي إلى المنصات الباريسية ستكون رمزيا من خلال الحفل الذي يحييه الرباعي النسوي حيث تغني الشيخة حجيلة إحدى الأصوات القوية في أغنية الراي وسعاد عسلة وكذا سميرة إبراهيمية إضافة إلى نوال بن كريم.

حفلة معهد العالم العربي وإن كانت تحتفي بالرميتي لكنها تظهر من جهة أخرى مدى تنوّع وثراء الأغنية الجزائرية سواء كانت تلك التي تقدم هنا في الداخل أو تلك التي تحملها أصوات تأتي من الشتات والدياصبورا الجزائرية في الخارج على غرار ما تدمه عسلة التي اختارت باريس لصقل موهبتها وسميرة براهيمية المولودة في فرنسا أو حتى نوال بن كريم المولودة في تونس قبل أن تختار الإعلان عن نفسها انطلاقا من عاصمة الجن والملائكة.