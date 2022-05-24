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الجزائر

معهد باستور: الجزائر لم تسجيل أي إصابة بجدري القردة  

الشروق أونلاين
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معهد باستور: الجزائر لم تسجيل أي إصابة بجدري القردة  

نفى معهد باستور بالجزائر، اليوم الثلاثاء، تسجيل أو تأكيد أي حالة إصابة أو حالة مشتبه بها بمرض جدري القردة في الجزائر إلى غاية اليوم.

وجاء في بيان للمعهد “تبعا للمذكرة الإعلامية المنشورة بتاريخ 22 ماي 2022 حول مرض جدري القرود، يعلم معهد باستور بالجزائر أنه لم يتم لغاية هذا اليوم تسجيل أو تأكيد أي حالة إصابة أو حالة مشتبه بها لهذا المرض بالجزائر”.

وأشار المعهد إلى انه سيعلن عن أي معلومة جديدة تخص هذا الموضوع عبر موقعه الالكتروني 𝐰𝐰𝐰.𝐩𝐚𝐬𝐭𝐞𝐮𝐫.𝐝𝐳 وصفحته الرسمية على الفيسبوك.

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