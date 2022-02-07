معهد باستور: المتغير أوميكرون هو السائد حاليًا في الجزائر

كشف معهد باستور الجزائر، أن المتغير Omicron يبقى هو السائد حاليًا في الجزائر حيث أصبح يمثل 95 ٪ من مجموع المتغيرات المنتشرة، مقابل 5% بالنسبة للمتغير Delta.

بيان

في سياق تحاليل التسلسل الجيني التي يقوم بها المخبر المرجعي لمعهد باستور بالجزائر لكشف ومراقبة السلالات المتحورة المختلفة لفيروس SARS-CoV2 ، نعرض فيما يلي التمثيل البياني لنتائج تحليل البيانات الخاصة بعمليتي الفرز والتسلسل التي تم إجراؤها على العينات الواردة من مختلف ولايات الوطن والتي تبين نسب توزيع المتغير Delta والمتغير Omicron وكذا السلالات الفرعية للمتغير،BA.1 Omicron و BA.2 المسجلة خلال شهر جانفي والأسبوع الأول من شهر فيفري 2022.

بالتالي، يبقى المتغير Omicron هو السائد حاليًا في الجزائر حيث أصبح يمثل 95 ٪ من مجموع المتغيرات المنتشرة، مقابل 5% بالنسبة للمتغير Delta.

كما نلاحظ أيضًا بأن معدلات توزيع السلالات الفرعية للمتغير Omicron وهي BA.1 و BA.2 ، المسجلة خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر جانفي والأسبوع الأول من شهر فيفري، تراوحت ما بين 52٪ إلى 44٪ بالنسبة لـ BA.1 و ما بين 48٪ إلى 56٪ بالنسبة لـ BA.2.

ويجدر التذكير مرة أخرى بأهمية رفع نسبة التلقيح ضد كوفيد 19 والالتزام الصارم بالتدابير الصحية الوقائية المتمثلة في ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين، من أجل التحكم في الانتشار الفيروسي ومواجهة أي عودة محتملة لهذا الانتشار.