معهد باستور: تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون في الجزائر

أعلن معهد باستور الجزائر، عن تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون في الجزائر.

وجاء في بيان لمعهد باستور” تم اكتشاف أول حالة إصابة بأوميكرون في سياق تحاليل التسلسل الجيني التي يقوم بها معهد باستور بالجزائر على فيروس SARS-CoV2 . لاسيما في إطار مراقبة السلالات المتحورة، أين تم تأكيد اليوم الثلاثاء أول حالة للمتغير Omicron B.1.1.529 بالجزائر”.

وأوضح المصدر أن المصاب هو من جنسية أجنبية، حل بالجزائر بتاريخ 10 ديسمبر 2021. حيث خضع عند وصوله إلى فحص جيني على مستوى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة. طبقا للإجراءات والبروتوكول الصحي الذي وضعته السلطات الجزائرية وكانت نتيجته إيجابية. مما استدعى توجيه فحص الــ PCR للمعني، إلى المخبر المرجعي لمعهد باستور بالجزائر أين تم تأكيد وجود السلالة Omicron.

بالمقابل دعا معهد باستور إلى ضرورة التلقيح عاجلا ضد فيروس كوفيد 19 للحد من انتشار الفيروس و السلالات المختلفة من جهة، بالإضافة كذلك إلى الإلتزام الصارم بالقواعد الأساسية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي، وهي ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين، لمواجهة أي تطور محتمل للوضعية الوبائية، حيث أنه كلما انتقل الفيروس أكثر، كلما كان احتمال ظهور السلالات أكبر.

دخول أوميكرون إلى الجزائر.. وزير الصحة يوضح

أكد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، الجمعة، أنه لا وجود للمتحور أوميكرون في الجزائر حاليا، معتبرا أن هذا الأخير غير خطير مقارنة بدلتا.

وأوضح بن بوزيد، في تصريحات صحفية أن المتحور “أوميكرون” أكثر انتشارا لكنه غير مخيف مقارنة بالمتحور “دالتا”، خاصة أنه لم تسجل أية حالة وفاة لحد الآن”.

وبالنسبة لتعديل تاريخ العطلة الشتوية، قال الوزير إنه بعد تسجيل إصابات وسط التلاميذ، وتوسعها داخل المؤسسات التربوية، تم اتخاذ قرار إحالة التلاميذ على عطلة مسبقة وهذا بالتنسيق مع مصالح الوزارة.

تسجيل إصابة بمتحور أوميكرون بمستغانم.. السلطات تخرج عن صمتها

نفت مديرية الصحة لولاية مستغانم، الخميس، تسجيل أي إصابة بمتحور كورونا الجديد “أوميكرون” عكس ما تم تداوله.

وأفادت مصالح الولاية أن بعض صفحات التواصل الإجتماعي تداولت في الساعات الأخيرة خبر غير صحيح مفاده تسجيل حالة للمتحور أوميكرون بولاية مستغانم.

وأكدت مديرية الصحة أنها إلى حد الساعة لم تسجل بولاية مستغانم أي إصابة كوفيد بواسطة فيروس متحور اوميكرون عكس ماتداولته هذه الصفحات.

وأشارت إلى أن الهيئة الوحيدة التي تتعرف على نوع المتحور هي معهد باستور بالجزائر العاصمة، لا غير ، والوضعية الوبائية محل متابعة آنية من قبل السلطات المحلية.