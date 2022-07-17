معهد باستور: هذه سلالة أوميكرون الجديدة المنتشرة في الجزائر

أوضح معهد باستور في بيان يوم الأحد، أن السلالة المتحوّرة الفرعية ب.أ.5 من فيروس كورونا، وراء عودة حالات الإصابة بالوباء إلى الارتفاع في بعض المناطق من الوطن.

وجاء في بيان باستور:”بعد الموجة التي سجّلت في شهر جانفي الماضي، والتي تسبّب فيها انتشار السلالة المتحوّرة أوميكرون، خاصة السلالة الفرعية ب.أ 1 ثم السلالة الفرعية ب.أ 2، تم تسجيل انخفاض في النشاط الفيروسي مما أدى إلى استقرار أو هدوء ملحوظ على مستوى المؤسسات الصحية عبر الوطن”.

وأضاف:”بداية من شهر جوان، تم الكشف عن سلالة فرعية جديدة من متحور أوميكرون على مستوى بعض ولايات الوطن، هي السلالة ب.أ.5. والتي حلّت بشكل تدريجي محل السلالة الفرعية ب.أ.2، التي كانت منتشرة إلى حدّ الآن”.

قبل أن يوضح أنّ الزيادة المسجّلة في درجة انتشار السلالة الفرعية ب.أ.5 ابتداء من 3 جويلية “ارتبطت بارتفاع طفيف في عدد حالات الإصابة بكورونا في نفس هذا الشهر”.

وتابع البيان:”ليس من المستغرب أن نشهد زيادة في حالات الإصابة، في الأيام القليلة القادمة. حيث يشكل هذا الوضع جزء من دورة تطوّر الفيروس”.

ما هي هذه السلالة الفرعية وما هي الأعراض الأكثر شيوعًا للإصابة بها ؟

بيان معهد باستور يجيب على هذا السؤال بما يأتي:

ب.أ5 هي سلالة فرعية ناتجة عن طفرات طرأت على السلالة المتحوّرة أوميكرون، والتي يبدو أنها تتطوّر بشكل أكبر بواسطة آلية الهروب المناعي. كما أن لها معدل انتقال أعلى من سابقاتها. وتتمثل العلامات السريرية الأكثر شيوعًا التي تم تسجيلها في حالة الإصابة بهذه السلالة في: التعب،

والسعال،

والحمى،

والتهاب الحلق،

والصداع. مع استمرار الأعراض مدّة أطول، حيث يمكن أن تستغرق من 7 إلى 10 أيام.

كما أشار المعهد إلى أن المصابين بسلالات سابقة لأوميكرون قد يصابون مرة أخرى بالسلالة الجديدة، مضيفا: