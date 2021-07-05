معهد باستور يعلن تسجيل 7 حالات جديدة للمتحور الهندي

كشف معهد باستور تسجيل 7 حالات جديدة من السلالة المتحورة الهندية “دلتا” على مستوى ولاية الجزائر لترتفع حالات الإصابة بهذا المتحور إلى 31 حالة.

وأعلن معهد باستور في بيان له الأحد أنه “في إطار مراقبة انتشار السلالات المتحورة المختلفة لفيروسSARS-CoV-2 ، تم تسجيل منذ الــ 20 جوان 07 حالات جديدة من السلالة المتحورة Delta ( (B.1.617.2 على مستوى ولاية الجزائر. وبالتالي، يرتفع عدد الحالات المؤكدة من هذه السلالة منذ 03 ماي الماضي إلى 31 حالة”.

وأضاف “نقدم فيما يلي نسب توزيع السلالات المختلفة المصنفة إما كــ سلالات مثيرة للقلق أو سلالات تحت المراقبة وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية، المتواجدة حاليا في الجزائر والتي تم الكشف عنها في كل عينات PCR الإيجابية، خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية”.

وأوضحت أنه “بالنسبة للسلالات المثيرة للقلق، فقد سجلنا نسبة 50.47% من السلالة (B.1.1.7) Alpha و 2.63 % من السلالة (B.1.617.2) Delta”.

أما “بالنسبة للسلالات تحت المراقبة، فقد سجلنا نسبة 44.18% من السلالة Eta (B.1.525) و 2.72 % من السلالة A.27 (التي تم اكتشافها مؤخراً).