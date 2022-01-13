معهد باستور: 82 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في الجزائر

أعلن معهد باستور، الخميس، عن تسجيل 82 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في الجزائر، تم تأكيدها بعد إجراء التحاليل على اختبار PCR إيجابي للمعنيين بالمخبر المرجعي.

بيان معهد باستور:

في سياق تحاليل التسلسل الجيني التي يقوم بها المخبر المرجعي لمعهد باستور بالجزائر للكشف عن السلالات المتحورة المختلفة لفيروس SARS-CoV2، يعلم المعهد بأنه تم الكشف عن 82 حالة جديدة للمتغير Omicron (B.1.1.529)، تم تأكيدها بعد إجراء التحاليل على اختبار PCR إيجابي للمعنيين.

ويتعلق الأمر بــ 61 حالة من ولاية الجزائر، 11 حالة من ولاية البليدة، 05 حالات من ولاية البويرة، حالة واحدة من ولاية عين الدفلى، 03 حالات من ولاية حاسي مسعود و حالة واحدة من ولاية الأغواط.

وبالتالي تكون الجزائر قد سجلت إلى حد الآن 145 حالة مؤكدة من هذا المتحور.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تسجيل حالات جديدة للمتغيرOmicron (B.1.1.529) بصفة متزايدة، موازاة بانخفاض في عدد الحالات المسجلة من المتغير Delta.

إلى حد الآن وإلى غاية الــ 13 جانفي 2022، أصبح المتغير Delta يمثل 67٪ من مجموع المتغيرات المنتشرة (يعرف هذا المتغير منحنى تنازلي حيث كان يمثل 80٪ إلى غاية يوم الخميس 30 ديسمبر 2021) وهذا مقابل 33٪ بالنسبة للمتغير Omicron (الذي يعرف منحنى تصاعدي حيث كان يمثل 10٪ إلى غاية يوم الخميس 30 ديسمبر2021).

وبهذا ونظرا للوضعية الوبائية الحالية، يبقى التحلي باليقظة ضروريا مع التذكير بالأهمية البالغة للتلقيح الذي يمثل الوسيلة الأكثر فعالية لتجنب حالات الإصابات المعقدة والخطيرة بالإضافة إلى الالتزام الصارم بالتدابير الصحية الوقائية المتمثلة في ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين، من أجل الحد من زيادة عدد الحالات المسجلة.

تسجيل 47 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون بالجزائر

أعلن معهد باستور، الجمعة، عن تسجيل 47 حالة جديدة للمتحور أوميكرون تم تأكيدها بعد إجراء التحاليل على اختبار PCR إيجابي للمعنيين بالمخبر المرجعي.

بيان معهد باستور:

في سياق تحاليل التسلسل الجيني التي يقوم بها معهد باستور بالجزائر للكشف عن السلالات المتحورة المختلفة لفيروس SARS-CoV2، يعلم المعهد بأنه تم الكشف عن 47 حالة جديدة للمتغير (Omicron (B.1.1.529 ، تم تأكيدها بعد إجراء التحاليل على اختبار PCR إيجابي للمعنيين بالمخبر المرجعي للمعهد.

– 29 حالة من ولاية الجزائر.

– 06 حالات من ولاية بجاية

– حالة واحدة من ولاية البويرة.

وهي حالات كانت برفقة حالات مؤكدة سابقا

– 11 حالة من ولاية قسنطينة تمثل مسافرين قادمين من فرنسا وتركيا وبريطانيا.

وبالتالي تكون الجزائر قد سجلت إلى حد الآن 63 حالة مؤكدة من هذا المتحور.

يبقى التلقيح هو الوسيلة الأكثر فعالية لتجنب المضاعفات والحالات الخطيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الالتزام الصارم بالتدابير الصحية الوقائية المتمثلة في ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين، يمثل الوسيلة الأساسية لمواجهة زيادة عدد الحالات المسجلة.

تسجيل 12 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون بالجزائر

ويوم 30 ديسمبر 2021، كشف معهد باستور، عن تسجيل 12 إصابة جديدة مؤكدة بمتحور أوميكرون في الجزائر.

وأوضح معهد باستور في بيان له الخميس، أنه تم الكشف عن 12 حالة جديدة، تتعلق بـ 6 مواطنين كانوا رفقة حالات مؤكدة سابقة، مواطنين إثنين قادمين من فرنسا و 4 أجانب وبهذه الأرقام تكون الجزائر قد سجلت 16 حالة مؤكدة لحد الآن.

بيان معهد باستور:

في سياق تحاليل التسلسل الجيني التي يقوم بها معهد باستور بالجزائرعلى فيروس SARS-CoV2 للكشف عن السلالات المتحورة، يعلم المعهد بأنه تم الكشف عن 12 حالة جديدة للمتغير (B.1.1.529) Omicron ، تم تأكيدها بعد إجراء تحليل التسلسل الجيني على اختبار PCR إيجابي للمعنيين، على مستوى المخبر المرجعي للمعهد. ويتعلق الأمر بــ :

– 06 مواطنين جزائريين وهي حالات كانت برفقة حالات مؤكدة سابقا ؛

– مواطنين جزائريين اثنين قادمين من فرنسا ؛

– 04 أشخاص من جنسية أجنبية ( شخص واحد قادم من بريطانيا و03 أشخاص قادمين من موريتانيا).

وبالتالي تكون الجزائر قد سجلت إلى حد الآن 16 حالة مؤكدة من هذا المتحور.

يبقى التحلي باليقظة والتلقيح والالتزام الصارم بالتدابير الوقائية المتمثلة في ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين، الوسيلة الوحيدة لمواجهة زيادة عدد الحالات المسجلة.

تسجيل إصابتين بمتحور أوميكرون بالجزائر

ويوم 16 ديسمبر 2021، أعلن معهد باستور، الأحد، عن تسجيل إصابتين جديدتين بمتحور أوميكرون بالجزائر لمواطنين جزائريين قادمين من الخارج.

وأوضح بيان معهد باستور أن الأمر يتعلق بمواطنين جزائريين اثنين، قادمين من فرنسا و من بريطانيا حيث تم تأكيد هاتين الحالتين عن طريق تحليل التسلسل الجيني على مستوى المخبر المرجعي للمعهد.

وأضاف بيان المعهد أنه إثر نتيجة إيجابية لاختبار PCR الخاص بالمعنيين، تكون الجزائر قد سجلت إلى حد الآن أربع حالات مؤكدة من هذا المتحور.

تسجيل إصابة جديدة بمتحور أوميكرون بالجزائر

ويوم 24 ديسمبر 2021، أعلن معهد باستور، عن تسجيل ثاني إصابة بمتحور أوميكرون في الجزائر، يحملها مواطن جزائري عاد قبل أيام من جنوب افريقيا.

وحسب بيان للمعهد “في سياق تحاليل التسلسل الجيني التي يقوم بها معهد باستور بالجزائرعلى فيروس SARS-CoV2 ، للكشف عن السلالات المتحورة، تم الكشف عن حالة جديدة للمتغير Omicron B.1.1.529 بالجزائر”.

وأضاف: ويتعلق الأمر بمواطن جزائري، قادم من جنوب إفريقيا، شعر بعد أيام قليلة من وصوله إلى الجزائر بأعراض توحي باحتمال إصابته بفيروس كوفيد 19. تم إجراء فحص جيني للمعني، كانت نتيجته إيجابية، مما استوجب إجراء اختبار PCR على مستوى المخبر المرجعي لمعهد باستور بالجزائر كانت نتيجته إيجابية أيضًا حيث تم التأكد بعد ذلك من وجود الطفرات الخاصة بالمتحور Omicron وبالتالي تكون الجزائر قد سجلت إلى حد الآن حالتين مؤكدتين من هذا المتحور.

معهد باستور: تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون في الجزائر

ويوم 14 ديسمبر 2021، أعلن معهد باستور الجزائر، عن تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون في الجزائر.

وجاء في بيان لمعهد باستور” تم اكتشاف أول حالة إصابة بأوميكرون في سياق تحاليل التسلسل الجيني التي يقوم بها معهد باستور بالجزائر على فيروس SARS-CoV2 . لاسيما في إطار مراقبة السلالات المتحورة، أين تم تأكيد اليوم الثلاثاء أول حالة للمتغير Omicron B.1.1.529 بالجزائر”.

وأوضح المصدر أن المصاب هو من جنسية أجنبية، حل بالجزائر بتاريخ 10 ديسمبر 2021. حيث خضع عند وصوله إلى فحص جيني على مستوى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة. طبقا للإجراءات والبروتوكول الصحي الذي وضعته السلطات الجزائرية وكانت نتيجته إيجابية. مما استدعى توجيه فحص الــ PCR للمعني، إلى المخبر المرجعي لمعهد باستور بالجزائر أين تم تأكيد وجود السلالة Omicron.

بالمقابل دعا معهد باستور إلى ضرورة التلقيح عاجلا ضد فيروس كوفيد 19 للحد من انتشار الفيروس و السلالات المختلفة من جهة، بالإضافة كذلك إلى الإلتزام الصارم بالقواعد الأساسية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي، وهي ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين، لمواجهة أي تطور محتمل للوضعية الوبائية، حيث أنه كلما انتقل الفيروس أكثر، كلما كان احتمال ظهور السلالات أكبر.

دخول أوميكرون إلى الجزائر.. وزير الصحة يوضح

أكد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، الجمعة، أنه لا وجود للمتحور أوميكرون في الجزائر حاليا، معتبرا أن هذا الأخير غير خطير مقارنة بدلتا.

وأوضح بن بوزيد، في تصريحات صحفية أن المتحور “أوميكرون” أكثر انتشارا لكنه غير مخيف مقارنة بالمتحور “دالتا”، خاصة أنه لم تسجل أية حالة وفاة لحد الآن”.

وبالنسبة لتعديل تاريخ العطلة الشتوية، قال الوزير إنه بعد تسجيل إصابات وسط التلاميذ، وتوسعها داخل المؤسسات التربوية، تم اتخاذ قرار إحالة التلاميذ على عطلة مسبقة وهذا بالتنسيق مع مصالح الوزارة.

تسجيل إصابة بمتحور أوميكرون بمستغانم.. السلطات تخرج عن صمتها

نفت مديرية الصحة لولاية مستغانم، الخميس، تسجيل أي إصابة بمتحور كورونا الجديد “أوميكرون” عكس ما تم تداوله.

وأفادت مصالح الولاية أن بعض صفحات التواصل الإجتماعي تداولت في الساعات الأخيرة خبر غير صحيح مفاده تسجيل حالة للمتحور أوميكرون بولاية مستغانم.

وأكدت مديرية الصحة أنها إلى حد الساعة لم تسجل بولاية مستغانم أي إصابة كوفيد بواسطة فيروس متحور اوميكرون عكس ماتداولته هذه الصفحات.

وأشارت إلى أن الهيئة الوحيدة التي تتعرف على نوع المتحور هي معهد باستور بالجزائر العاصمة، لا غير ، والوضعية الوبائية محل متابعة آنية من قبل السلطات المحلية.