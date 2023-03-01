معهد دولي بِسويسرا: بوداوي أحد أكثر لاعبي خطّ الوسط اكتمالا في العالم

يُحظى اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي هذه الأيّام بِإشادة قوية في فرنسا، وأوروبا بِصفة عامّة.

ووصف المركز الدولي للأبحاث الرياضية في أحدث دراسة علمية له هشام بوداوي بـ “أحد لاعبي منصب خطّ الوسط الأكثر اكتمالا في العالم”.

ويقع مقرّ المركز الدولي للأبحاث الرياضية بِمدينة نوشاتيل السويسرية، ويهتمّ بِإجراء الدراسات العلمية في الحقل الرياضي، بِواسطة أكاديميين وخبراء، وإمكانيات مادية وتقنية مرصودة.

وتكوّن هشام بوداوي (23 سنة) منذ صغره في أكاديمية البارادو، قبل أن ينتقل في صيف 2019 إلى نادي نيس الفرنسي، الذي ارتبط معه بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2024، ثمّ مدّده بِثلاثة مواسم أخرى.

ويأتي هذا التثمين لِكفاءة أقدام ابن ولاية بشار، بعد الإشادة التي تلقّاها من قبل أعضاء الجهاز الفني لِفريقه نيس وزميله القائد دانتي.