معهد رسمي في تونس يكشف موعد حلول عيد الفطر

يرجّح المعهد التونسي للرصد الجوي، أن يحدث اقتران هلال شوال المؤذن بحلول عيد الفطر، بعد غروب شمس يوم الإثنين، بأغلب الدول العربية والإسلامية.

وأشار المعهد الرسمي في بيان أصدره صباح الأحد، إلى تزامن ولادة هلال شوال مع كسوف كلّي للشمس، بمناطق أمريكا الشمالية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي.

موضحا أن ظاهرة كسوف الشمس، تعتبر اقترانا مرئيا. باعتبار أن ولادة الهلال القمري هي اقتران مركزي بين الشمس والقمر.

وبناء على ذلك، لا يمكن رؤية هلال بداية شوال بعد غروب شمس يوم الإثنين 8 أفريل 2024، الذي يوافق ليلة تحرّي الهلال في معظم دول العالم الإسلامي.

غير أنه يمكن رؤية هلال شوال بعد غروب شمس يوم الثلاثاء، بداية من الساعة 8:56 صباحا، بمعظم مناطق الكوكب.

وأكد المعهد في ختام بيانه، أن الجهة الوحيدة المخوّل لها الإعلان عن بدايات الأشهر القمرية في تونس، هي ديوان الإفتاء بالجمهورية.

وكان هذا ما ذهبت إليه جمعية الشعرى لعلم الفلك في الجزائر. حيث رجّحت أن يكون الأول من شوال هو الأربعاء 10 أفريل، بالاحتكام إلى عدم إمكانية رؤية الهلال.