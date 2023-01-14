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الجزائر

معهد سوناطراك يتحصل على براءة اختراع حول الكربون العضوي

الشروق أونلاين
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معهد سوناطراك يتحصل على براءة اختراع حول الكربون العضوي
ح.م

تحصل المعهد الجزائري للبترول التابع لمجمع سوناطراك على براءة اختراع تتعلق بضبط وقياس إمكانات النفط في مكامن الغاز.

وأعلنت  سوناطراك في بيان لها حصول المعهد الجزائري للبترول على براءة اختراع من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (إينابي).

وتتعلق براءة الاختراع هذه بتقدير إجمالي الكربون العضوي في مكامن الغاز باستخدام أنظمة الانعكاس الزلزالي المتزامن والأنظمة الجينية. يوضح البيان.

وستتيح العملية التي ابتكرها الأستاذ الباحث الدكتور واد فل سيد علي من المعهد الجزائري للبترول، بتنفيذ طريقة جديدة لتقدير إجمالي الكربون العضوي (TOC)، هذا الاختراع سيسمح بضبط وقياس إمكانات النفط في مكامن الغاز. يؤكد المصدر ذاته،

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