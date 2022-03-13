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العالم

معهد واشنطن يدعو الغرب إلى دعم الدور الجزائري في حلّ أزمة مالي

الشروق أونلاين
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معهد واشنطن يدعو الغرب إلى دعم الدور الجزائري في حلّ أزمة مالي

دعا معهد واشنطن للدراسات السياسية إلى إشراك الجزائر في حلّ الأزمة الأمنية في مالي. من خلال دورها في “تخفيف التوترات بين الطوارق والحكومة المالية”.

جاء ذلك في تحليل موجز نشره المعهد المتخصّص في شؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على موقعه الإلكتروني.

واعتبر التحليل الذي يحمل العنوان “مالي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مستقبل مكافحة الإرهاب في منطقتي الساحل والمغرب العربي”. أنّ “إشراك الجزائر للمساعدة في تخفيف التوترات بين الطوارق والحكومة المالية، خيار دبلوماسي مناسب”.

“فبالإضافة إلى الجهود المتجددة لتنفيذ اتفاق السلام لعام 2015. يمكن أن تكون الجزائر حليفة في الحفاظ على دور بعثة الأمم المتحدة الاستقرار في مالي (مينوسما)”، يضيف المعهد.

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