-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
توقيع مذكرة تفاهم لإنشائه بعنوان "الخدمات الاستشارية"

معهد وطني لتسيير الابتكار ودعم الشركات الناشئة

خ. م
  • 47
  • 0
معهد وطني لتسيير الابتكار ودعم الشركات الناشئة
أرشيف

تم الأحد، بالجزائر العاصمة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين مدرسة الدراسات التجارية العليا والصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة من أجل إنشاء معهد وطني لتسيير الابتكار، كفرع للمدرسة، بهدف دعم الشركات والمؤسسات الناشئة التي ترغب في تحسين قدرتها على الابتكار.
وجرت مراسم التوقيع بمقر المسرع العمومي للشركات الناشئة “ألجيريا فونتور”، بين المدير العام للصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة، عقبة حناشي، و مديرة مدرسة الدراسات التجارية العليا، آمال قاسمي، تحت إشراف وزير المؤسسات الناشئة و اقتصاد المعرفة، ياسين المهدي وليد، ووزير التعليم العالي و البحث العلمي، كمال بداري.
وتنص هذه المذكرة على إنشاء “معهد لتسيير الابتكار”، كفرع لمدرسة الدراسات التجارية العليا، بالشراكة مع بنك الجزائر الخارجي، الشركة الجزائرية للتأمينات “كات” و “ألجيريا فونتور”، بهدف تقديم خدمات استشارية ودعم للشركات والمؤسسات التي ترغب في تحسين قدرتها على الابتكار وهذا يشمل المشاورات الإستراتيجية، وتقييمات الابتكار، والتدريب، بالإضافة إلى التعاون من أجل تنفيذ مشاريع مبتكرة.
وبالمناسبة، اعتبر وليد هذا المعهد “إجراءا تكميليا و إضافة جد مهمة للنظام البيئي للمؤسسات الناشئة في الجزائر”، و الذي يهدف حسبه إلى “ترقية و تطوير المهارات و تعزيز اعتماد الممارسات المبتكرة في الشركات المختلفة”.
من جهته، اعتبر بداري هذا المعهد “مكسبا مهما بين الوزارتين في مجال انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي”.
وفي ذات المناسبة، تم إطلاق حاضنة أعمال لمدرسة الدراسات التجارية العليا، حيث أوضحت، في هذا السياق، مديرة المدرسة أن هذه المبادرة ستكون بمثابة “ادارة لترجمة الافكار وصياغة المشاريع التي تخلق مؤسسات ناشئة وبالتالي تتيح مناصب شغل و تساهم في ترقية الاقتصاد الوطني فضلا عن عصرنة التعليم العالي، باعتبارها جسرا رابطا بين حاملي المشاريع المبتكرة والوزارة الوصية”.
كما تخللت مراسم التوقيع تقديم عرض من طرف مدير الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة، لإبراز دور الصندوق في دعم المؤسسات الفرعية “spin-off” والاستراتيجيات المتخذة في عملية تمويلها ومرافقتها.

مقالات ذات صلة
المذابح جاهزة لنحر أضاحي المواطنين

المذابح جاهزة لنحر أضاحي المواطنين

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 23 جوان 2023

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 23 جوان 2023

نحو استحداث 100 ألف منصب شغل في غضون السنتين المقبلتين

نحو استحداث 100 ألف منصب شغل في غضون السنتين المقبلتين

… تراجع الأسعار خلال 48 ساعة

… تراجع الأسعار خلال 48 ساعة

انطلاق دراسة ملفات المترشحين لتوظيف الأساتذة الجامعيين

انطلاق دراسة ملفات المترشحين لتوظيف الأساتذة الجامعيين

تداول منشورات لأعضاء بحركة “رشاد” يجرُ مضيف طيران إلى العدالة !

تداول منشورات لأعضاء بحركة “رشاد” يجرُ مضيف طيران إلى العدالة !

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد