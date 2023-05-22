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رياضة

معين الشعباني يخلف نبيل معلول في الترجي التونسي

عمر سلامي
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معين الشعباني يخلف نبيل معلول في الترجي التونسي
أرشيف
معين الشعباني

أعلن نادي الترجي التونسي، تعاقده مع المدرب معين الشعباني، دون الكشف عن تفاصيل ومدة العقد.

وقالت إدارة الترجي التونسي، عبر الصفحة الرسمية للنادي على “فايسبوك”: ” تعلم الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي أنها أتمت التعاقد مع ابن النادي معين الشعباني مدربا لأكابر فريق كرة القدم و مجدي تراوي مساعدا له”.

وسيعود الشعباني إلى تدريب الترجي، الذي أحرز معه لقب دوري أبطال أفريقيا في 2018 و2019، ليخلف المدرب نبيل معلول الذي استقال بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام الأهلي المصري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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