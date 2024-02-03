بِالفيديو: .. مع أطيب تحيّات عمّورة!

أهدى اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة سهرة السبت فريقه سان جيلواز، فوزا ثمينا.

وتغلّب نادي سان جيلواز بِهدف لِصفر على مُضيّفه فريق جينك، في مباراة لِحساب الجولة الـ 24 من عمر البطولة البلجيكية.

وسجّل المهاجم عمّورة هدف هذه المباراة في الدقيقة الـ 67 (الفيديو).

ورفع الدولي الجزائري غلّته إلى 16 هدفا، في بطولة بلجيكا للموسم الحالي.

والتحق عمّورة بِمُتصدّرَي لائحة ترتيب بطولة بلجيكا، وهما: الطوغولي كيفين دينكي مهاجم سيركل بروج، والبرازيلي تياغو لاعب الخطّ الأمامي لِكلوب بروج.

ويتفوّق عمّورة لِكونه سجّل هدفا واحدا فقط من ركلة جزاء، نظير ستّة أهداف للبرازيلي، وهدفَين للطوغولي.

ويتحوّل الرّقم إلى 22 هدفا و5 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات رسمية ودّية، على مستوى الأندية والمنتخب الوطني، وبِاحتساب انطلاقة الموسم الحالي مع فريق لوغانو السويسري.

وبات فريق لوغانو يجمع 58 نقطة في الصّدارة، مُتقدّما عن الوصيف نادي أندرلخت بِفارق 13 نقطة، ويشغل فريق جينك الرّتبة الـ 6 بِمجموع 36 نقطة. مع الإشارة إلى أن نادي أندرلخت تنقصه مباراة متأخّرة.