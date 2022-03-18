مع ارتفاع أسعار النفط عالميا.. هل تعتمد إيطاليا على الأحصنة في خدمات التوصيل؟

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو ادعى ناشروه أنه لشاب يمتطي حصاناً خلال عمله في مجال توصيل الطعام في إيطاليا بسبب غلاء أسعار البنزين.

يظهر في الفيديو شاب يحمل على ظهره حقيبة لنقل الطعام، ممتطياً حصاناً في أحد الشوارع، وجاء في التعليق المرافق: “إيطاليا… استخدام الأحصنة لتوصيل الطلبات في ظل غلاء أسعار الوقود”. فيما تحدث آخرون عن أن الفيديو صوّر في الولايات المتحدة.

بدأ انتشار الفيديو، حسب فرانس برس تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط في العالم نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا منذ 24 فيفري، حاصداً مئات المشاركات والتعليقات على مواقع التواصل من فيسبوك وتويتر ويوتيوب.

وبحسب تقرير الوكالة حول صحة الأخبار فقد أظهر التفتيش عبر محركات البحث أن الفيديو منشور على حساب شاب يدعى Bernardo Brunetto في موقع تيك توك بتاريخ 14 جانفي 2022، مرفقاً بكتابات باللغة البرتغاليّة.

على ضوء ذلك، قال صاحب الحساب لصحافيي فرانس برس في البرازيل إنه هو من صوّر الفيديو في الثاني عشر جانفي 2022 في منطقة Xaxim البرازيلية الواقعة في ولاية سانتا كاتارينا.

وأضاف: “الفيديو كان مجرّد مزحة. طريقة للاحتجاج على ارتفاع أسعار البنزين”.

إلى ذلك، أشار الشاب العشرينيّ إلى أنه لا يعمل في مجال توصيل الطعام، بل استعار حقيبة الظهر من أجل تصوير الفيديو، بحسب ما نقلت عنه صحف محليّة عدّة.