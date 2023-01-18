مع ارتفاع سعره.. إليك 9 بدائل للبيض

مع ارتفاع سعر البيض، وعدم وجود أي مؤشرات على انخفاضه، أصبح البحث عن بدائل لهذه المادة الأساسية أمرا بالغ الأهمية.

ما هو بديل البيض؟

هو مادة غذائيةتحاكي خاصية أو أكثر من خصائص البيضة التي تكون مرغوبة في وصفة معينة مثل اللون، والطعم، والملمس، والقيمة الغذائية.

وتجدر الإشارة إلى أن بدائل البيض لا تنجح في الوصفات التي تتطلب ثلاث بيضات أو أكثر.

ومن بين هذه البدائل التي يقترحها خبراء التغذية وكبار الطهاة:

عصير التفاح

يمكن أن يؤدي استخدام ربع كوبمن عصير التفاح إلى استبدال البيضة في معظم الوصفات.

موز مهروس

الموز المهروس هو بديل شائع آخر للبيض، لكن الجانب السلبي الوحيد للخبز بالموز هو أن مخبوزتاك أو كعكتك قد تكون لها نكهة موز معتدلة.

خل وصودا الخبز

خلط ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع ملعقة كبيرة من الخل يمكن أن يحل محل بيضة واحدة في معظم الوصفات.

فعند الخلط معا، يبدأ الخل وصودا الخبز في تفاعل كيميائي ينتج عنه ثاني أكسيد الكربون والماء، مما يجعل المخبوزات خفيفة وجيدة التهوية.

الزبادي أو اللبن

يعتبر كل من اللبن والزبادي(الرائب)من البدائل الجيدة للبيض.

يمكنك استخدام ربع كوب من الزبادي أو اللبن لكل بيضة تحتاج إلى استبدالها.

كما يعمل هذا الاستبدال بشكل أفضل مع الكعك والكب كيك، وفق ما نشره موقع healthline.

المارجرين

يعمل المارجرين كبديل لطلاء البيض، فبدلا من دهن البيضة المخفوقة بالفرشاة على الوصفات قبل الخبز، استخدمي السمن المذاب، وفق موقع medicalnewstoday.

مياه غازية

يُعد استخدام المياه الغازية بدلا من البيضة عملية تبديل فعالة للخبز بشكل مدهش، فربع كوب من المياه الغازية يساوي بيضة في المخبوزات.

زبدة الفول السوداني

زبدة الفول السوداني تعمل على جمع المكونات، مع العلم أن 3 ملاعق كبيرة من زبدة الفول السوداني تساوي بيضة، حسب موقع thepioneerwoman.

الزيت النباتي والماء ومسحوق الخبز

يمكن الجمع بين هذه المكونات لصنع بيضة بديلة مع قوة التخمير لصنع الخبز السريع والكعكات وغيرها.

لتحل محل بيضة واحدة، أمزجي ملعقة كبيرة من الزيت النباتي مع ملعقة كبيرة من الماء وملعقة صغيرة من مسحوق الخبز، وفق ما نشره موقع purewow.

بذور الشيا

بذورالشيا صحية بشكل لا يصدق، وتحتوي على نسبة عالية من الألياف وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

تعمل هذه البذور بشكلجيد كبديل للبيض، ولكنها قد تجعل الخليط أكثر كثافة وتعطيه نكهة تشبه المكسرات، حسب موقع foodhow.