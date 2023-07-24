مع استمرار موجة الحر.. سونلغاز تسجل ذروة جديدة لاستهلاك الكهرباء

سجل الإستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية، ظهيرة الأحد، ذروة تاريخية جديدة بـ 18697 ميغاواط، حسبما جاء في بيان لشركة “سونلغاز”.

وأوضح البيان أنه “في ضوء موجة الحرارة غير المسبوقة والمستمرة منذ بداية شهر يوليو، سجلت شركة تسيير المنظومة الكهربائية لمجمع سونلغاز اليوم الأحد 23 يوليو على الساعة الثانية وثمانية دقائق بعد الزوال, ذروة جديدة لمستوى الطلب على الطاقة الكهربائية بلغت 18697 ميغاواط, متعدية الذروة التي سجلت يوم الخميس 20 يوليو، والتي بلغت 18572 ميغاواط، أي بفارق 125 ميغاواط”.

وأشار البيان إلى أن هذا الارتفاع في استهلاك الطاقة إلى 18697 ميغاواط, تزايد بنسبة 11.14بالمائة مقارنة بالذروة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 16822 ميغاواط, أي بارتفاع قدره 1875 ميغاواط.

وأضاف البيان أنه مقارنة بالرقم القياسي الأول الذي تم تسجيله في 09 يوليو الجاري والذي بلغ 17508 ميغاواط, فإن زيادة الاستهلاك بلغت 1189 ميغاواط.

وحسب ذات المصدر فإن موجة الحرارة الاستثنائية “تسببت في إلحاق أضرار ببعض معدات نقل وتوزيع الكهرباء مما أدى إلى بعض التذبذبات في التموين إضافة إلى القطع التحفظي للكهرباء للحفاظ على المعدات المحولات الكوابل وغيرها، والتي مست مناطق في بعض من الولايات على غرار ضواحي الجزائر العاصمة, تيبازة, تيزي وزو, سطيف, برج بوعريريج, وميلة أين تراوحت درجات الحرارة بين 40 و47 درجة.

وعلى الرغم من هذه الظروف، أفاد البيان أن مجمع سونلغاز “قد استمر بالوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بتصدير الطاقة الكهربائية، بمعدل يتراوح ما بين 500 و 600 ميغاواط يوميا”، مشيرا إلى أن “الزيادة في التصدير مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بلغت أكثر من 21 بالمائة”.

وأكد البيان أن فرق التدخل لسونلغاز تبقى مجندة باستمرار على مدار الساعة للتدخل وإصلاح الأعطال ليلا نهارا”.