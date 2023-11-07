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جواهر

مع اقتراب الشتاء وكثرة الفيروسات.. عزّز منظومة المناعة بهذه الخضراوات!

جواهر الشروق
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مع اقتراب الشتاء وكثرة الفيروسات.. عزّز منظومة المناعة بهذه الخضراوات!

شدّد خبير تغذية روسي على ضرورة تعزيز منظومة المناعة مع اقتراب فصل الشتاء وكثرة الفيروسات، بتناول الخضراوات الورقية.

وبحسب ما أشار الدكتور أندريه بوبروفسكي في حديث لراديو “سبوتنيك” فإن النباتات تخزن العناصر الغذائية عشية فصل الشتاء، لذلك فإن الخضروات المزروعة في الخريف تكون لها قيمة غذائية خاصة للجسم.

يقول بوبروفسكي: “تخزن الطبيعة في الخريف المواد المفيدة للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء. وينطبق هذا أيضا على الخضروات التي نستخدمها في السلطات والأطباق الأخرى. لأنها تخزن في الخريف أكبر قدر ممكن من المواد المغذية المفيدة”.

ووفقا له فإن إضافة الخضروات إلى النظام الغذائي يساعد على تعزيز منظومة المناعة، وهذا أمر مهم وحيوي في موسم انتشار أمراض الجهاز التنفسي. لذلك يجب بصورة خاصة تناول الريحان والشبت والبقدونس.

ويضيف: “الخضروات الورقية غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز منظومة المناعة وحماية الجسم من العدوى المرضية. وهذا أمر مهم لأننا عادة ما نربط فصل الخريف بنزلات البرد والفيروسات. أي نوع من الخضر هذه؟ بالدرجة الأولى الريحان والشبت والبقدونس”.

ويتابع: “يمكن أن تفقد الخضار كل ساعة بعد قطفها ما يصل إلى عشرة بالمئة من خصائصها المفيدة. وبعبارة أخرى، للحصول على أقصى قدر من الفوائد، يجب تناول الخضر الطازجة المقطوفة حديثا”. مشيرا إلى أنه لا ينبغي إخضاعها للمعالجة الحرارية.

المصدر: روسيا اليوم

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