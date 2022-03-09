-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

مع اقتراب شهر رمضان.. إليك جملة من النصائح عند شراء التوابل!

سمية سعادة
  • 327
  • 0
مع اقتراب شهر رمضان.. إليك جملة من النصائح عند شراء التوابل!

تضفي التوابل نكهة خاصة على مختلف الأطعمة، لذلك يجب أن يراعى عند شرائها وتخزينها عدة شروط حتى تحافظ على مذاقها الأصلي.

المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، اقترحت عدة نصائح لهذا الغرض خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان، حيث يتم استخدام التوابل بشكل كبير.

– يجب شراء التوابل من شخص معروف بحركة بيع دائمة للتأكد من أن البضاعة تتجدد باستمرار.

– يجب أن تكون التوابل لامعة غير باهتة اللون وغير متكتلة وبمجرد فركها باليد تظهر رائحتها القوية.

– يفضل شراء التوابل بشكلها الكامل لتحميصها وطحنها في البيت.

– ينبغي شراء التوابل بكميات بسيطة حتى لا تفقد قيمتها الغذائية ورائحتها بطول المدة.

– عندما تضطرين إلى شراء بهارات مطحونة، اختاري النوع المحفوظ في أكياس تحتوي على تاريخ لصلاحية.

– يجب اختبار التوابل الموجودة لديك في البيت إذا كان مذاقها قويا كما اشتريتها أول مرة أم تغير لأن ذلك من شأنه أن يؤثر على جودة الطعام.

– صلاحية التوابل المطحونة تصل إلى 6 أشهر، بينما التوابل الصحيحة تصل إلى سنتين ولكن يُفضل الاحتفاظ بها في الثلاجة في عبوة محكمة الإغلاق.

نصائح لتخزين التوابل

– يفضل الاحتفاظ بالتوابل في أواني زجاجية تكون بعيدة عن الضوء والحرارة.

– إذا كانت أشعة الشمس تخترق المطبخ، لابد من تخزين التوابل في زجاجات داكنة.

– استعملي لكل نوع من البهارات ملعقة خاصة به.

– لا تحتفظي بالتوابل بالقرب من الفرن لأن الحرارة تقضي على مذاق التوابل.

– أضيفي قليل من الملح الخشن في كل نوع من البهارات لأنه يعمل على القضاء على الجراثيم.

– من حين لأخر قومي باختبار البهارات الموجودة عندك في المطبخ لمعرفة هل لازال مذاقها كما كان، أم تغير وأصبح أضعف كثيرا.

مقالات ذات صلة
هذا ما قالته نجمة “قيامة أرطغرل” عن الجزائر!

هذا ما قالته نجمة “قيامة أرطغرل” عن الجزائر!

رهف القنون تنشر كتابا حول قصة هروبها من السعودية إلى “الحرية”!

رهف القنون تنشر كتابا حول قصة هروبها من السعودية إلى “الحرية”!

دراسة جديدة تكشف علاقة توقف التنفس أثناء النوم بسن اليأس

دراسة جديدة تكشف علاقة توقف التنفس أثناء النوم بسن اليأس

ما حقيقة صورة العجوز الأوكرانية التي تحمل السلاح في وجه القوات الروسية؟

ما حقيقة صورة العجوز الأوكرانية التي تحمل السلاح في وجه القوات الروسية؟

مترو الجزائر: تنقل النساء مجاني في يومهن العالمي

مترو الجزائر: تنقل النساء مجاني في يومهن العالمي

إقالة وزيرة فرنسية بسبب مضايقة الموظفين

إقالة وزيرة فرنسية بسبب مضايقة الموظفين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد