مع اقتراب شهر رمضان.. إليك جملة من النصائح عند شراء التوابل!

تضفي التوابل نكهة خاصة على مختلف الأطعمة، لذلك يجب أن يراعى عند شرائها وتخزينها عدة شروط حتى تحافظ على مذاقها الأصلي.

المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، اقترحت عدة نصائح لهذا الغرض خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان، حيث يتم استخدام التوابل بشكل كبير.

– يجب شراء التوابل من شخص معروف بحركة بيع دائمة للتأكد من أن البضاعة تتجدد باستمرار.

– يجب أن تكون التوابل لامعة غير باهتة اللون وغير متكتلة وبمجرد فركها باليد تظهر رائحتها القوية.

– يفضل شراء التوابل بشكلها الكامل لتحميصها وطحنها في البيت.

– ينبغي شراء التوابل بكميات بسيطة حتى لا تفقد قيمتها الغذائية ورائحتها بطول المدة.

– عندما تضطرين إلى شراء بهارات مطحونة، اختاري النوع المحفوظ في أكياس تحتوي على تاريخ لصلاحية.

– يجب اختبار التوابل الموجودة لديك في البيت إذا كان مذاقها قويا كما اشتريتها أول مرة أم تغير لأن ذلك من شأنه أن يؤثر على جودة الطعام.

– صلاحية التوابل المطحونة تصل إلى 6 أشهر، بينما التوابل الصحيحة تصل إلى سنتين ولكن يُفضل الاحتفاظ بها في الثلاجة في عبوة محكمة الإغلاق.

نصائح لتخزين التوابل

– يفضل الاحتفاظ بالتوابل في أواني زجاجية تكون بعيدة عن الضوء والحرارة.

– إذا كانت أشعة الشمس تخترق المطبخ، لابد من تخزين التوابل في زجاجات داكنة.

– استعملي لكل نوع من البهارات ملعقة خاصة به.

– لا تحتفظي بالتوابل بالقرب من الفرن لأن الحرارة تقضي على مذاق التوابل.

– أضيفي قليل من الملح الخشن في كل نوع من البهارات لأنه يعمل على القضاء على الجراثيم.

– من حين لأخر قومي باختبار البهارات الموجودة عندك في المطبخ لمعرفة هل لازال مذاقها كما كان، أم تغير وأصبح أضعف كثيرا.