مع التحضير لحملته الإنتخابية.. ميتا ترفع الحظر عن حسابات ترامب

استعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد تورامب حساباته الرسمية عبر موقعي “فيسبوك” وأنستغرام”، حسب ما أكده متحدث باسم شركة “ميتا”، لشبكة “سي آن آن” الأمريكية.

وتأتي إعادة حسابات الرئيس الأمريكي السابق بعد أسابيع من إعلان فيسبوك أنها ستسمح مجددًا له بالعودة إلى المنصة بعد حظر دام عامين في أعقاب أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير عام 2021.

وقالت “ميتا”، في وقت سابق، إن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع قبل أن يتمكن ترامب من استعادة حسابه مجددًا، وأشارت إلى أن التأخير كان لمنح الشركة الوقت لوضع حواجز حماية على حساب ترامب قد يؤدي إلى تعليقه مرة أخرى إذا خالف قواعد الشركة.

ومع إعادة تنشيط حساباته على “فيسبوك” و”إنستغرام”، سيتمكن ترامب مرة أخرى من الوصول إلى منصات تواصل اجتماعي كبيرة وجمع الأموال تمامًا مثلما يحاول حصد الدعم لحملته الانتخابية الثالثة من أجل العودة إلى البيت الأبيض.

وكانت تويتر أعادت حساب ترامب في نوفمبر الماضي، ولم ينشر عليه أي شيء منذ ذلك الحين.

وقال مستشار دونالد ترامب إن الرئيس السابق لم يستخدم فيسبوك أبدا بالطريقة التي استخدم بها تويتر، الذي أصبح وسيلته الأساسية للتواصل مع قاعدته السياسية كرئيس قبل إبعاده عن المنصة في أعقاب هجوم 6 يناير.

ومع ذلك، قال المستشار إن حملة ترامب ستنتهز الفرصة في إعلاناتها على فيسبوك.