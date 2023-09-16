مع الحالة الكارثية في ليبيا.. صورة للمنقوش في صالون حلاقة تركي تثير الجدل

أثارت صورة متداولة لوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش جدلا واسعا في البلاد التي تعيش وضعا استثنائيا بعد الفيضانات العنيفة التي تسببت في مآسي كارثية.

وكانت عاصفة قوية قد ضربت الأحد 10 سبتمبر شمال شرقيّ ليبيا، وأدت الأمطار الغزيرة بكميات هائلة إلى انهيار سدّين في درنة، ما سبّب تدفّق المياه بقوة في مجرى نهر يكون عادة جافاً، وجرفت معها أجزاءً من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية. وتدفقت المياه بارتفاع أمتار عدة، وحطمت الجسور التي تربط شرق المدينة بغربها.

ووسط الحالة الكارثية التي تشهدها البلاد، عاد اسم الوزيرة، التي أثارت بلبلة قبل أسابيع بعد أن التقت بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، ليتصدر واجهة الأحداث، بعدما نشر صحفي ليبي عبر حسابه على إكس صورة للمنقوش، زاعماً أنها في صالون تزيين للشعر بتركيا.

وعلق الصحفي خليل الحاسي على الصورة بالقول:” أنشر حصريا صورة حديثة اليوم لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في أغلى مزين في تركيا من المال العام..”.

وتضاربت الأراء بشأن الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع، بين منتقد لهذا التصرف وسط المصيبة التي غرقت بها البلاد جراء الفيضانات وبين مدافع رأى أن تصرفها عادياً ولا يجوز التدخل في شؤون الناس الخاصة.

وشكك البعض في الأمر، لافتين إلى أنها قد تكون قديمة لأنه من غير المعقول أن تتزين وشعبها يموت، بينما أكد آخرون أنها حقيقية خاصة بعدما أفادت تقارير أنها فرت إلى تركيا.