مع انتهاء الهدنة.. جيش الاحتلال يشن قصفا مكثفا على غزة

استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية وقصفه المدفعي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة التي دامت 7 أيام.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً مكثفاً استهدف محيط شارع اللبابيدي ودوار أبو علبة غرب مدينة غزة، وبالتزامن قصفت قوات الاحتلال بلدة بخان يونس جنوب القطاع.

وحسب مراسل قناة الجزيرة فقد خلفت الغارات استشهاد 21 فلسطينيا منذ استئناف العدوان صبيحة الجمعة.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن “إسرائيل ترتكب مجازر جديدة في القطاع فور انتهاء الهدنة”، وأكدت أن “الهدنة لم تسعف المنظومة الصحية”، واستمرار الحاجة لتدفق الإمدادات والوقود إلى مستشفيات القطاع.

وانتهت رسميا عند الساعة 5 بتوقيت غرنيتش من صباح الجمعة، الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت في 24 نوفمبر الماضي واستمرت 7 أيام.