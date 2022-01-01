مع بداية العام الجديد.. بوتين يراسل فتاة سورية حلمها أن تصبح طبيبة عسكرية

راسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع بداية العام الجديد، فتاة سورية، من اللاذقية، حلمها بأن تصبح طبيبة عسكرية.

وأعرب بوتين في الرسالة التي سلمها الجنود الروس لإيمان علي عن إعجابه بالروح الوطنية للفتاة، كما هنأها بالعام الجديد، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع، الجمعة 31 ديسمبر.

وقال بوتين مخاطبا إيمان: “أصبحت رسالتك المليئة بالحب والإخلاص هدية حقيقية عشية عطلة رأس السنة الجديدة. إنها تحتوي على أفكار ليست لمجرد فتاة صغيرة، ولكن أيضًا من وطني حقيقي لوطنه الأم”.

وأضاف: “إذا كان هؤلاء الأطفال الضعفاء ولكن الشجعان مثلك مستعدين لأن يصبحون جنودًا وممرضات من أجل السلام والأمن في أرضهم، فسيكون من الأسهل علينا جميعًا مقاومة الشر والتهديدات المختلفة”.

وتابع: “عزيزتي إيمان، في العام الجديد القادم أتمنى لك ولعائلتك وأصدقائك، وبالطبع جميع الأطفال السوريين – الرفاه والسلام وتحقيق أكثر الرغبات العزيزة، وأن يمتلئ كل يوم بالابتسامات، الفرح والسعادة”.

كما أرسل بوتين إلى بيت الطفلة “بابا نويل” وحفيدته (المعروفة باسم سنيغورتشما في روسيا)، ودعواها إلى قاعدة “حميميم” العسكرية باللاذقية، في وحدة طبية خاصة، حيث نُقلت مع أهلها إلى المستشفى لتعلم كيفية تقديم الإسعافات الأولية.

وردت الطفلة على زيارتها للنقطة الطبية في المستشفى، “أنا مندهشة من نظافة كل شيء هنا، أطباء طيبون للغاية ويبتسمون، أرجو الله ألا يكون هناك مرضى ولا حاجة لأخذ الدواء. لقد شاركت مؤخرًا في عمل للأطفال المصابين بالسرطان، وأريد ابتكار علاج له في شكل شوكولاتة خالية من السكر حتى لا يمرض أحد أبدًا”.

يذكر أن هذه هي الرسالة الثانية من فلاديمير بوتين إلى إيمان علي، إذ سبق له أن رد على رسالة منها مع رسمة أرسلتها له شهر أوت 2021، حيث أهداها دبا كبير الحجم ودمية ولعبة حمامة كرمز للسلام.

وزارت الطفلة موسكو، في 13 من أوت الماضي، وتشكرت بوتين، وقالت: “نحن نلقبه في سوريا بـ(أبو علي بوتين)، وهذا اللقب يدل على قوته وصموده وشجاعته. شكرًا لجيش روسيا البطل، بتعاونكم بدأ السلام يعود لنا، شكرًا للرئيس بشار الأسد على محبته ورعايته وإصراره على الانتصار والعلم وعودة الحياة الطبيعية لنا”.