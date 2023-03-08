مغادرة مدرب أنجي بسبب تصريحاته حول قضية شتي

غادر المدرب عبد العزيز بوحزامة، العارضة الفنية لنادي أنجي الفرنسي، بعد تصريحاته الأخيرة، التي دافع من خلالها عن المدافع إلياس شتي، والتي وصفت بغير اللائقة.

وأعلن نادي أنجي، في بيان له على صفحته الرسمية، استقالة المدرب بوحزامة، بسبب النتائج السلبية التي يحققها الفريق، والتصريحات غير اللائقة، التي صدرت عنه، خلال دفاعه عن شتي، الذي وجهت له اتهامات في قضية أخلاقية.

وجاء قرار “إقالة” المدرب بعد ضغوط إعلامية وحفاظا على صورة النادي وهدوء غرفة تبديل الملابس.

وقال بوحزامة دفاعا عن لاعبه، حسب عدة مصادر نقلا عن صحيفتي “أويست فرانس” و”ليكيب”: “من لم يرتكب الخطأ الذي وقع فيه شتي، كلنا قمنا بما قام به، في شبابنا”.

وأدان نادي أنجي ما قاله وبوحزامة، مؤكدا أن المدرب قد اعتذر لزملائه، خاصة النساء منهم.